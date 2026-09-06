Sechsfachjackpot – Lotto-Ziehung am 6. September: Diese Zahlen wurden gezogen

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 6. September 2026, ist es um nicht weniger als 6,3 Millionen Euro gegangen, ein Sechsfachjackpot hat auf die Österreicher gewartet.

Der Millionentopf bei Lotto 6 aus 45 wird wieder größer und größer. Nachdem der letzte gewonnene Sechser ein Sechsfachjackpot war, ist es auch am Sonntag, 6. September 2026 wieder um einen Sechsfachjackpot gegangen. Heißt so viel wie: Vor der Sonntagsziehung hat es nur einen Hauptgewinn in 13 Ziehungen gegeben. Welche Zahlen jetzt am Sonntag gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 6. September 2026, gezogen: Lotto : 8, 14, 26, 30, 33, 36; Zusatzzahl: 19

: 8, 14, 26, 30, 33, 36; Zusatzzahl: 19 LottoPlus, 1. Ziehung : 15, 20, 23, 25, 33, 44

: 15, 20, 23, 25, 33, 44 LottoPlus, 2. Ziehung : 4, 22, 29, 41, 43, 45

: 4, 22, 29, 41, 43, 45 Joker: 9, 1, 2, 0, 9, 4 alle Angaben ohne Gewähr

Update 20.20 Uhr: Auf Sechsfach- folgt Siebenfachjackpot

Wie mittlerweile auf der Seite der österreichischen Lotterien zu sehen ist, wurde auch der Sechsfachjackpot nicht geknackt. Das heißt, dass es am kommenden Mittwoch, 9. September 2026, um einen Siebenfachjackpot gehen wird. Einen solchen hat es dieses Jahr bereits einmal gegeben, dieser wurde schließlich zum ersten Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte. Obwohl der Sechsfachjackpot also nicht geknackt wurde, hat es doch einen großen Gewinn gegeben. Ein Österreicher hatte nämlich die richtigen Joker-Zahlen am Schein und das „Ja“ angekreuzt. Er oder sie ist jetzt um fast 660.000 Euro reicher. Keine Sechser hat es bei den beiden LottoPlus-Ziehungen gegeben. Drei Spielteilnehmer hatten zu den fünf Richtigen noch die Zusatzzahl am Schein und gewinnen damit jeweils mehr als 90.000 Euro.

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Rückblick auf Lotto-Bonusziehung am Freitag, 4. September

Dementsprechend wenig erfolgreich waren die Lotto-Spieler bei der Bonusziehung am Freitag, 4. September. Einen Sechser hat es nicht gegeben. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl, beim Joker und bei der zweiten LottoPlus-Ziehung hat es keinen Sechser gegeben. Heißt: Beim Joker ist es am Sonntag um einen Doppeljackpot, beim Fünfer mit Zusatzzahl um einen Jackpot gegangen. Lediglich die erste LottoPlus-Ziehung hat einen Hauptgewinn gebracht. Dieser wurde in Tirol erzielt und war mehr als 149.000 Euro wert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 20:21 Uhr aktualisiert