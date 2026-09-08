Millionen-Gewinn auf win2day: Österreicher knackt Jackpot-Rekord

Beim win2day Slot Jackpot gibt es einen neuen Rekord, wie man nun bekanntgibt. Am 5. September hat ein User den Diamond Jackpot bei der "Hallstätter Hechtjagd" geknackt - und dabei über 1,8 Millionen Euro gewonnen.

Die „Hallstätter Hechtjagd“ auf win2day hat einen neuen Rekordgewinn. Wie die Österreichischen Lotterien berichten, hat ein User den „Diamond Jackpot“ geknackt und darf sich nun über exakt 1.873.730,71 Euro freuen. Beim entscheidenden Spin lag der Einsatz bei 60 Cent. Das ist der bisher höchste Gewinn seit Einführung des win2day-Slot-Jackpots im Oktober 2025. Der bisherige Rekord lag bei rund 1,08 Millionen Euro und wurde damit deutlich übertroffen.

Was es mit dem win2day-Jackpot auf sich hat

Beim win2day-Jackpot handelt es sich um ein in ausgewählten Slots integriertes Feature. Wird das ausgelöst, erscheint eine Jackpot-Walze, die entscheidet, welchen der vier möglichen Jackpots der User gewinnt. Der Diamond Jackpot ist die höchste Stufe und startet bei 500.000 Euro. Mit jedem Spin erhöht sich der Betrag. Die Chance auf den vollen Gewinn hat man bereits mit einem Mindesteinsatz von zehn Cent. Den Jackpot kann man nur als volljährige Person mit Hauptwohnsitz in Österreich spielen und auch gewinnen, so die Lotterien.