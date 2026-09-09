Lotto-Ziehung am 9. September: Diese Zahlen sind 8,5 Millionen Euro wert

Sieben Mal hintereinander wurde der Sechser bei "Lotto 6 aus 45" nicht geknackt. Nun geht es um einen Siebenfachjackpot - und nicht weniger als 8,5 Millionen Euro. Wir kennen die Zahlen, die gezogen worden sind.

Die letzten Wochen ist die Glücksfee nicht gerade für Österreichs Lotto-Spieler da. Während die vergangenen sieben Runden ohne Sechser in der Hauptziehung geblieben sind, war es davor ein Sechsfachjackpot, der geknackt wurde. Im August hat es damit überhaupt nur einen Hauptgewinn gegeben – so wenige wie noch nie in einem Monat in der österreichischen Lottogeschichte. Welche Zahlen rund 8,5 Millionen Euro wert sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 9. September 2026, gezogen: Lotto : 8, 11, 14, 16, 21, 45 Zusatzzahl: 35

: 8, 11, 14, 16, 21, 45 Zusatzzahl: 35 LottoPlus, 1. Ziehung : 4, 7, 14, 15, 18, 21

: 4, 7, 14, 15, 18, 21 LottoPlus, 2. Ziehung : 2, 8, 18, 19, 25, 43

: 2, 8, 18, 19, 25, 43 Joker: 7, 7, 9, 0, 8, 6 alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf die Lotto-Ziehung vom Sonntag, 6. September

Die Sonntagsziehung war allgemein eine relativ gewinnarme Runde. Neben den glücklosen Lotto-Spielern hatte auch bei LottoPlus niemand die sechs Richtigen am Schein. Beim Joker – es ging um einen Doppeljackpot – war es dann aber so weit. Mehr als 659.000 Euro wandern in wenigen Wochen auf das Konto eines Tirolers. Drei Österreicher waren mit einem Fünfer mit Zusatzzahl knapp dran am Millionengewinn und konnten dank der richtigen Zusatzzahl immerhin noch jeweils mehr als 90.000 Euro mit nach Hause nehmen. Zwei der Tipps wurden in Wien, einer in Kärnten abgegeben, wie die Österreichischen Lotterien berichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 18:57 Uhr aktualisiert