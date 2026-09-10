Achtfachjackpot! Lotterien nach Ziehung verblüfft: „Dürfte es nicht geben…“

Mitte Juli hat in Österreich etwas stattgefunden, von dem man glaubte, es würde so bald nicht wieder geschehen. Doch auf das erste Mal folgt zwei Monate später das zweite Mal: ein Achtfachjackpot bei "Lotto 6 aus 45".

Es war wahrlich ein Jahrzehnte-Ereignis, etwas, das nur einmal in 40 Jahren Lotto-Geschichte in Österreich geschehen ist. Oder auch nicht? Tatsächlich ist jener Achtfachjackpot, der Mitte Juli 2026 von einem Steirer geknackt worden ist, nicht mehr alleine. Ab kommenden Sonntag, 13. September 2026, gibt es nämlich zwei davon. Und das hat einen einfachen Grund: Beim Siebenfachjackpot am Mittwoch, 9. September 2026, hatte zum achten Mal in Folge niemand die sechs Richtigen am Schein. Damit „liegen“ jetzt nicht weniger als elf Millionen Euro im Topf.

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Lotterien nach Ziehung: „Es war also doch kein Einzelfall“

Die Österreichischen Lotterien zeigen sich nach dem Ausgang der Mittwochs-Ziehung jedenfalls einmal mehr verblüfft. „Es war also doch kein Einzelfall, kein Ausreißer, kein Jahrzehnte-Ereignis.“ Mit dem zweiten Achtfachjackpot binnen weniger als zwei Monaten sei das eingetreten, „was es nach der mathematischen Wahrscheinlichkeit nicht geben dürfte“, erklärt man. Schuld daran warden die Zahlen 8, 11, 14, 16, 21 und 45. Die Lotterien vermuten, dass eventuell das große Loch zwischen der 21 und der 45 für die neuerliche Runde ohne Sechser verantwortlich sein könnte. „Jedenfalls hat es keine Quittung mit genau dieser Kombination gegeben.“

Acht Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Nicht weniger als acht Tipps hatten dafür die Zusatzzahl zu fünf Richtigen mit am Schein und waren damit allesamt ganz knapp dran am Millionengewinn. Die 35 hat ihnen dann aber immerhin noch jeweils 26.800 Euro gebracht, heißt es seitens der Lotterien. Drei der Gewinne wurden in der Steiermark, zwei via win2day und in Tirol und einer im Burgenland erzielt.

Ein LottoPlus-Sechser, zwei Joker-Gewinner

Die LottoPlus-Ziehungen hatten ebenfalls zwei unterschiedliche Ergebnisse parat. Bei der ersten Ziehung konnte ein Spielteilnehmer via win2day mit dem System 0/07 den Sechser erzielen und so rund 243.800 Euro gewinnen. Bei der zweiten Ziehung ist niemandem der Sechser geglückt, das Geld wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Beim Joker hat es gleich zwei glückliche Gewinner gegeben, die auch das „Ja“ angekreuzt haben. Für einen Salzburger und einen Niederösterreicher ist das nun jeweils mehr als 141.100 Euro wert. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 9. September 2026, gezogen: Lotto : 8, 11, 14, 16, 21, 45; Zusatzzahl: 35

: 8, 11, 14, 16, 21, 45; Zusatzzahl: 35 LottoPlus, 1. Ziehung : 4, 7, 14, 15, 18, 21

: 4, 7, 14, 15, 18, 21 LottoPlus, 2. Ziehung : 2, 8, 18, 19, 25, 43

: 2, 8, 18, 19, 25, 43 Joker: 7, 7, 9, 0, 8, 6 alle Angaben ohne Gewähr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 09:47 Uhr aktualisiert