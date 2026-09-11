Lotto-Achtfachjackpot: „Pro Sekunden zwischen 70 und 100 Tipps“

Am kommenden Sonntag, 13. September 2026, findet zwei Monate nach dem ersten bereits der zweite Achtfachjackpot in Österreichs Lotto-Geschichte statt. Der Andrang ist bereits groß.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag geht es zum zweiten Mal um einen Achtfachjackpot.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag geht es zum zweiten Mal um einen Achtfachjackpot.

Knapp 40 Jahre lang hat es gedauert, ehe es in Österreich erstmals einen Lotto-Achtfachjackpot gab. Mitte Juli 2026 war es schließlich so weit, ein Steirer konnte ihn im Alleingang knacken und so etwas mehr als zwölf Millionen Euro gewinnen. Danach dauerte es nur zwei weitere Monate bzw. acht Wochen lang, ehe der zweite Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte folgen sollte. Am kommenden Sonntag, 13. September 2026, ist es dann wieder so weit, es geht um rund elf Millionen Euro.

„Wert wird sich am Nachmittag phasenweise verdoppeln“

Und der Andrang auf Lotto-Scheine und -Tipps ist bereits groß. Wie die Österreichischen Lotterien gegenüber 5 Minuten erklären, wurden bislang (Stand Freitag, 10.30 Uhr) 2,8 Millionen Tipps auf etwa 500.000 Wettscheinen abgegeben. „Derzeit werden pro Sekunde zwischen 70 und 100 Tipps abgegeben. Dieser Wert wird sich am Nachmittag phasenweise voraussichtlich verdoppeln“, erklärt man. Denn: Die Haupt-Spielzeiten sind am Freitagnachmittag sowie am Samstagvormittag.

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Lotterien rechnen mit 8,5 bis 8,6 Millionen Tipps

Dementsprechend rechnet man damit, dass sich die Zahl der Tipps und Scheine bis zum Annahmeschluss Sonntagabend noch einmal deutlich erhöhen. Die Lotterien rechnen dabei mit rund 8,5 bis 8,6 Millionen Tipps auf etwa 1,7 Millionen Wettscheinen. Zum Vergleich: Am ersten Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte hatten noch mehr als elf Millionen Tipps teilgenommen.

Die höchsten Gewinne in Österreichs Lotto-Geschichte

Sollte der Hauptgewinn neuerlich von nur einer Person geknackt werden, befindet man sich freilich dennoch in luftigen Gewinn-Höhen. Unangefochten auf Platz 1 wird dabei weiterhin der erste Siebenfachjackpot der Geschichte bleiben, als ein Niederösterreicher im November 2018 fast 15 Millionen Euro gewonnen hat. Auch Platz 2 wird wohl unerreichbar bleiben – mit etwas mehr als 12 Millionen Euro beim ersten Achtfachjackpot der Geschichte. Knapp wird es dahinter dann, haben doch im Jahr 2024 zwei Siebenfachjackpots mit einem Sologewinn geendet. Sie waren damals 11,15 bzw. 10,9 Millionen Euro wert. Die höchsten Lotto-Gewinne findet ihr in der folgenden Tabelle noch im Überblick.