Lotto-Achtfachjackpot: Was man mit 11 Millionen Euro machen könnte

Es sind nicht weniger als rund 11 Millionen Euro, die am Sonntag, 13. September, beim zweiten Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte im Topf sind. Was man mit dem Geld machen könnte? Die Lotterien haben Vorschläge.

Erst hat es fast 40 Jahre lang gedauert, ehe zum ersten Mal in Österreichs Lotto-Geschichte ein Achtfachjackpot „passiert“, dann geschieht es zwei Monate später gleich ein zweites Mal. Dementsprechend perplex war man: Achtfachjackpot! Lotterien nach Ziehung verblüfft: „Dürfte es nicht geben…“. Nach jenem Mitte Juli, der etwas mehr als 12 Millionen Euro schwer war und den ein Steirer geknackt hat, geht es auch am kommenden Sonntag wieder um einen Achtfachjackpot – und rund 11 Millionen Euro. Hunderttausende Scheine und Millionen Tipps wurden auch schon abgegeben, wie die Österreichischen Lotterien gegenüber 5 Minuten verraten haben: Lotto-Achtfachjackpot: „Pro Sekunde zwischen 70 und 100 Tipps“.

Solo-Sechser würde Platz vier der Lotto-Gewinne bedeuten

Ein Solo-Sechser am Sonntag würde damit übrigens – sofern sich die Erwartungen der Lotterien bezüglich verkaufter Scheine und Tipps erfüllen – den vierthöchsten Gewinn der Lotto-Geschichte bedeuten. Sollte das tatsächlich geschehen, könnte mit dem Geld so mancher Traum verwirklicht werden. Die Lotterien haben für euch ein wenig geträumt und zeigen, was mit 11 Millionen Euro alles möglich wäre.

Lotto-Gewinner in Österreich überwiegend „vernünftig“

Allgemein seien Lotto-Gewinner in Österreich zum überwiegenden Teil vernünftig und nennen dem Hochgewinnbetreuer gegenüber in erster Linie, dass sie sich ihre Wohnsituation verbessern und für das Alter vorsorgen wollen. Gleichzeitig hat man mit 11 Millionen Euro natürlich noch etwas mehr Raum für Möglichkeiten. Es geht nämlich noch deutlich extravaganter – wenn nicht gar verrückter. Als besonders außergewöhnliche Möglichkeit, den Gewinn zu verwenden, nennen die Lotterien nun etwa einen Flug ins All. Tatsächlich kann man sogar gleich mehrere Tickets buchen, liegt der Preis für den Flug an die Grenze des Weltraums mit Anbietern wie Virgin Galactic oder Blue Origin doch bei rund einer Million Euro.

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Unterwasser-Hotelzimmer, Karibikinsel

In die andere Richtung geht es aber ebenfalls. So befindet sich das luxuriöseste und teuerste Hotelzimmer der Welt unter Wasser. Im Lover’s Deep Luxury Submarine Hotel in den karibischen Gewässern vor St. Lucia könnte man mit Partner gut einen Monat lang wohnen, kostet eine Nacht doch pro Person rund 150.000 Euro. Mit im Preis inbegriffen: ein eigener Butler und ein Koch. Schließlich schlägt man noch eine Lösung zwischendrin vor: den Kauf einer (Karibik-)Insel. Diese gibt es nämlich „schon“ ab einer bis fünf Millionen Euro. Und was mit dem restlichen Geld? Auch dafür haben die Lotterien einen Vorschlag: „Mit dem Restbudget könnte man dann sein eigenes ‚Königreich‘ inklusive Festung und eigener Flagge errichten.“

60 Jahre lang monatlich 15.000 Euro

Schließlich gibt es aber neben dem Hausbau und der Altersvorsorge auch noch eine weitere, vernünftige Alternative. Bleibt man nämlich stark und gibt nicht gleich einen ganzen Brocken des Geldes auf einmal aus sondern teilte es sich auf, könnte man rund 60 Jahre lang monatlich 15.000 Euro ausgeben.