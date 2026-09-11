Nach Ehe-Aus: Carpendales neue Liebe soll Österreicherin sein

Österreich spielt bei Wayne Carpendales neuer Liebe offenbar eine besondere Rolle: Die Frau an seiner Seite soll Österreicherin sein. Bekannt ist über sie bisher nur wenig, dafür zeigen Aufnahmen die beiden sehr vertraut.

Wayne Carpendale sorgt nach der Trennung von Annemarie mit einer neuen Frau an seiner Seite für Aufsehen. Laut Bild.de soll sie aus Österreich stammen.

Wayne Carpendale sorgt nach der Trennung von Annemarie mit einer neuen Frau an seiner Seite für Aufsehen. Laut Bild.de soll sie aus Österreich stammen.

Nur kurz nach der bekannt gegebenen Trennung von Annemarie Carpendale rückt das Liebesleben von Wayne Carpendale in den Mittelpunkt. Wie Bild.de berichtet, soll die Frau, mit der der 49-Jährige zuletzt gesehen wurde, aus Österreich stammen. Ihre Identität ist bislang nicht öffentlich bekannt. Dem Bericht zufolge soll sie aus dem gemeinsamen Freundeskreis der Carpendales kommen. Wayne Carpendale selbst hat sich bisher nicht zu der Verbindung geäußert.

Vertraut in Italien

Bekannt wurde die neue Beziehung durch Aufnahmen aus Süditalien. Wayne Carpendale verbrachte dem Bericht zufolge mehrere Tage in Apulien. Nahe Monopoli wurden er und seine Begleiterin an einem öffentlichen Strand gemeinsam gesehen. Die Bilder zeigen die beiden beim Küssen und eng aneinander auf einer Liege in einem Strandclub. Ihre Nähe hielten sie dort offenbar nicht verborgen.

Sie hat zwei Kinder

Über die Frau an Carpendales Seite sind bislang nur wenige Einzelheiten bekannt. Laut Bild.de soll sie selbst verheiratet und Mutter von zwei Kindern sein. Während die Aufnahmen für die Öffentlichkeit überraschend kamen, soll Annemarie Carpendale bereits von den Gefühlen ihres Noch-Ehemanns für eine andere Frau gewusst haben.

Gemeinsam in Wien

Annemarie und Wayne Carpendale machten ihre Trennung nach fast 19 gemeinsamen Jahren erst Anfang der Woche öffentlich. Bereits seit Anfang des Jahres sollen sie kein Paar mehr sein. Einen Tag nach der Bekanntgabe standen beide dennoch gemeinsam in der Wiener Hofburg auf der Bühne. Dort moderierten sie die Charity-Gala „Kids Future Unlocked“ zugunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung und zeigten sich auch gemeinsam vor den Fotografen. Ihr achtjähriger Sohn Mads soll von der neuen Situation möglichst wenig mitbekommen. Die Familie lebt vorerst weiterhin im gemeinsamen Haus in München.