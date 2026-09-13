Lotto-Ziehung am 13. September: Diese Zahlen sind 11 Millionen Euro wert

Auf den ersten Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte, der Mitte Juli 2026 über die Bühne gegangen ist, folgt am kommenden Sonntag, nur acht Wochen später, Achtfachjackpot Nummer 2. Wir kennen die gezogenen Zahlen.

Am heutigen Sonntag, 13. September 2026, ist es bei „Lotto 6 aus 45“ um rund 11 Millionen Euro gegangen. Nachdem acht Runden lang niemand die sechs Richtigen am Schein hatte, ging es um einen Achtfachjackpot – den Zweiten seiner Art nach Nummer 1 Mitte Juli. Damals hatte ein Steirer das goldene Händchen und die sechs Richtigen getippt. Diese waren 12,05 Millionen Euro wert, alles dazu auch hier: Lotto-Achtfachjackpot geknackt: Österreicher ist jetzt Multimillionär. Nun aber wieder zurück zum aktuellen Achtfachjackpot. Wir haben in der folgenden Infobox die gezogenen Zahlen für euch.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 13. September 2026, gezogen: Lotto : 2, 7, 11, 16, 34, 42 Zusatzzahl: 36

: 2, 7, 11, 16, 34, 42 Zusatzzahl: 36 LottoPlus, 1. Ziehung : 42, 45, 30, 26, 43, 10

: 42, 45, 30, 26, 43, 10 LottoPlus, 2. Ziehung : 35, 24, 34, 32, 22, 18

: 35, 24, 34, 32, 22, 18 Joker: 2, 3, 8, 8, 9, 4 alle Angaben ohne Gewähr

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Lotterien verblüfft über zweiten Achtfachjackpot binnen zwei Monaten

Wie ungewöhnlich ein solcher Achtfachjackpot ist, zeigt ein Blick in die mittlerweile 40 Jahre währende Geschichte der Österreichischen Lotterien. Erst im Jahr 2018 hat es den ersten Siebenfachjackpot gegeben. Damals ging ein Niederösterreicher siegreich daraus hervor und hat fast 14 Millionen Euro gewonnen. Eine Summe, die auch nach dem Sonntag noch als Rekord da stehen wird. Die Lotterien selbst konnten es kaum glauben, dass nach nur zwei Monaten neuerlich ein Achtfachjackpot ansteht: Achtfachjackpot! Lotterien nach Ziehung verblüfft: „Dürfte es nicht geben…“.

Rückblick auf die Ziehung am Mittwoch, 9. September

Möglich machten diese statistische Anomalie die Zahlen 8, 11, 14, 16, 21 und 45 bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch. Gut möglich, dass die große Lücke zwischen der 21 und der 45 für die Flaute beim Siebenfachjackpot verantwortlich war. Genügend Tipps scheinen jedenfalls verkauft worden zu sein, hatten doch nicht weniger als acht Österreicher einen Fünfer mit Zusatzzahl (drei Mal in der Steiermark, zwei Mal via win2day und in Tirol, ein Mal im Burgenland) und damit jeweils 26.800 Euro gewonnen. Zudem hat es auch einen LottoPlus-Sechser via win2day (rund 243.800 Euro) und zwei Joker-Gewinner aus Salzburg und Niederösterreich (je mehr als 141.100 Euro) gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 19:21 Uhr aktualisiert