Multimillionäre: 3 Lotto-Spieler knacken Achtfachjackpot, sind jetzt reich

Jetzt ist es fix: Nach acht Runden ohne Hauptgewinn, hat wieder jemand den Lotto-Sechser geknackt. Und das gleich von mehr als einer Person.

Jeweils 3.640.038,40 Millionen Euro sind es, die nun auf das Konto von gleich 3 Österreichern wandern. Sie hatten am Sonntagabend, 13. September 2026, die sechs richtigen Zahlen am Gewinnschein und dadurch den zweiten Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte geknackt. Damit haben sie sich auch gleich auf einen Schlag und binnen nur weniger Minuten zu Multimillionären „gemacht“. Das Ziehungs-Ergebnis kann man bereits auf der Seite der Österreichischen Lotterien nachsehen.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Lotto-Ziehung: Diese Zahlen haben Österreicher reich gemacht

Damit geht das Jahr der großen Jackpot-Gewinne übrigens weiter. Immerhin hat es in den vergangenen Wochen und Monate etwa den ersten Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte gegeben, außerdem war der letzte Sechser vor jenem am heutigen 13. September auch ein Sechsfachjackpot. Beide Gewinne wurden von einer Einzelperson geknackt, nun wird die Gewinnsumme geteilt. Beim Achtfachjackpot war es übrigens ein Steirer, beim Sechsfachjackpot ein Niederösterreicher, der die sechs Richtigen am Schein hatte. Woher die glücklichen Gewinner des zweiten Achtfachjackpots kommen, ist derzeit jedenfalls noch unklar. Wir kennen dafür die Zahlen, die sie zu Hauptgewinnern gemacht haben. Mehr dazu in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 13. September 2026, gezogen: Lotto : 2, 7, 11, 16, 34, 42 Zusatzzahl: 36

: 2, 7, 11, 16, 34, 42 Zusatzzahl: 36 LottoPlus, 1. Ziehung : 42, 45, 30, 26, 43, 10

: 42, 45, 30, 26, 43, 10 LottoPlus, 2. Ziehung : 35, 24, 34, 32, 22, 18

: 35, 24, 34, 32, 22, 18 Joker: 2, 3, 8, 8, 9, 4 alle Angaben ohne Gewähr

Riesiger EuroMillionen-Gewinn geht nach Österreich

Diese Millionengewinne sind dabei nur zwei Tage nach einem noch unglaublicheren Gewinn geschehen. 111,5 Millionen Euro hat ein Österreicher bei EuroMillionen gewonnen und damit so richtig abgeräumt. Er oder sie hat den Tipp in Salzburg abgegeben und den Jackpot als einziger geknackt. Mehr dazu auch hier: Unglaubliche 111,5 Millionen Euro! Österreicher knackt Jackpot.