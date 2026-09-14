Achtfachjackpot geknackt: Lotto-Gewinner melden sich schon am nächsten Tag

Nach dem ersten wurde auch der zweite Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte geknackt. Während Nummer 1 noch ein Sologewinn war, waren es bei Nummer 2 gleich drei Gewinner. Und zwei davon haben sich bereits gemeldet.

Den ersten Achtfachjackpot der 40-jährigen Lotto-Geschichte hat vor zwei Monaten ein Steirer gewonnen und sich damit den zweithöchsten Gewinn der Geschichte gesichert. Beim zweiten Achtfachjackpot wurde mehr geteilt, gleich drei Österreicher gewannen die etwas mehr als elf Millionen Euro. Damit bekommen ein Niederösterreicher, ein Steirer und ein Burgenländer jeweils mehr als 3,6 Millionen Euro.

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So sind die Lotto-Sechser zustande gekommen

Die Österreichischen Lotterien erklären nun, dass die „sechs Richtigen“ aus 2, 7, 11, 16, 34 und 42 in Niederösterreich und in der Steiermark jeweils auf einem Normalschein angekreuzt waren, der Sechser im Burgenland kam per Quicktipp zustande. In Niederösterreich war es dabei der zweite von zwei gespielten Tipps, im Burgenland der fünfte von sechs Quicktipps und in der Steiermark der zweite von insgesamt zehn Tipps, die als Eintrittskarte in den Club der Lotto-Multimillionäre gelten.

Steirer und Burgenländer haben sich schon gemeldet

Und wie die Lotterien gegenüber 5 Minuten nun erklären, haben zwei der drei Gewinner auch keine Zeit zu verschwenden. Die Gewinner aus der Steiermark und aus dem Burgenland haben sich nämlich bereits gemeldet (Stand Montagvormittag) und haben in naher Zukunft das Gespräch mit dem Hochgewinnbetreuer. Nach dem Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist wird das Geld dann Mitte Oktober auf den Konten landen. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 13. September 2026, gezogen: Lotto : 2, 7, 11, 16, 34, 42; Zusatzzahl: 36

: 2, 7, 11, 16, 34, 42; Zusatzzahl: 36 LottoPlus, 1. Ziehung : 10, 26, 30, 42, 43, 45

: 10, 26, 30, 42, 43, 45 LottoPlus, 2. Ziehung : 18, 22, 24, 32, 34, 35

: 18, 22, 24, 32, 34, 35 Joker: 2, 3, 8, 8, 9, 4 alle Angaben ohne Gewähr

Auch zwei Joker-Gewinner bei Lotto-Ziehung

Beim Fünfer mit Zusatzzahl hat es auch gleich mehrere Gewinne gegeben. Jeweils mehr als 44.000 Euro gehen zwei Mal nach Niederösterreich und je einmal an einen Spielteilnehmer via win2day, nach Vorarlberg, Wien und Oberösterreich. keine Sechser hat es dagegen bei den beiden LottoPlus-Ziehungen gegeben, womit die Gewinnsumme aus dem ersten Rang wie üblich auf die Fünfer verteilt wurde. Beim Joker hat es dafür wieder geklingelt. Jeweils mehr als 186.000 Euro wandern bald auf das Konto eines Niederösterreichers und eines Spielteilnehmers via win2day. Beide richtigen Joker-Tipps haben sich auf einem EuroMillionen-Normalschein befunden. Apropos EuroMillionen: Hier hat sich jener Salzburger gemeldet, der am Freitag, 11. September 2026, unglaubliche 111,5 Millionen Euro gewonnen hat: 111,5 Millionen Euro für Salzburger: EuroMillionen-Gewinner weiß Bescheid.