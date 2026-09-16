„Bauer sucht Frau“: Steirer (23) sucht seine Traumfrau und hat klare Vorstellungen

Bei „Bauer sucht Frau“ beginnt die Hofwoche für Peter aus dem Murtal. Der 23-jährige Steirer lebt auf einem Milchviehbetrieb und möchte nun herausfinden, ob zwischen ihm und einer seiner Hofdamen die große Liebe entstehen kann.

Für den jungen Murtaler beginnt jetzt eine ganz besondere Zeit: Peter ist einer von 14 Bäuerinnen und Bauern, die in der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ auf Partnersuche gehen. Der 23-Jährige lebt auf dem elterlichen Milchviehbetrieb, den er voraussichtlich später übernehmen wird. Rund 45 Milchkühe stehen auf dem Hof, gemeinsam mit der Nachzucht sind es etwa 100 Tiere. Mit der Landwirtschaft ist Peter daher bestens vertraut – und auch beruflich dreht sich vieles um das Thema. Der gelernte Fleischhacker arbeitet derzeit als Milchkontrolleur und macht zusätzlich seine Meisterausbildung.

Zwischen Hofarbeit und Tanzfläche

Obwohl Peter als fleißig und aufgeschlossen beschrieben wird und für seinen Schmäh bekannt ist, kann er in Liebesdingen auch zurückhaltend werden. Vor allem dann, wenn ihm eine Frau wirklich gefällt. Bei seiner Wunschpartnerin legt der Steirer Wert auf Humor und Spontanität. Sie sollte eine positive Art mitbringen und Verständnis dafür haben, dass die Arbeit am Hof einen wichtigen Teil seines Lebens ausmacht. Offenheit, gute Gespräche und gemeinsames Lachen sind ihm besonders wichtig. Ein Leben ausschließlich auf der Couch kann sich Peter hingegen nicht vorstellen. Auch Rauchen kommt für den jungen Steirer nicht infrage.

Musik und Tanzen gehören dazu

Abseits des Hofes verbringt Peter viel Zeit mit seinen Freunden. Veranstaltungen, Musik und vor allem das Tanzen zählen zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Auf der Tanzfläche ist der 23-Jährige in verschiedenen Stilrichtungen zuhause – vom Discofox bis zum Walzer und zur Polka. Auch selbst macht Peter Musik. Er spielt Tuba und Bariton und ist Mitglied in einem Musikverein. Nun bleibt abzuwarten, ob er bei seiner Hofwoche vielleicht auch musikalisch bei einer seiner Kandidatinnen punkten kann.

©ProSiebenSat1Puls4 Die ersten Hofdamen reisen an. ©ProSiebenSat1Puls4 Erstes Kennenlernen bei Peter am Hof.

Drei Bauern und eine Bäuerin

Neben Peter beginnt auch für drei weitere Teilnehmer das Liebesabenteuer. Die 21-jährige Emilia aus Oberösterreich sorgt mit rund 500 Bewerbungen für einen Rekord und lädt gleich zehn Männer zum Kennenlernen ein. In Kärnten empfängt der 58-jährige Arnold drei Hofdamen, während der 32-jährige Thomas aus Niederösterreich vier Frauen auf seinen Hof bittet. Für Peter steht nun jedoch zunächst eines im Mittelpunkt: herauszufinden, ob seine Hofwoche nicht nur spannende Begegnungen, sondern vielleicht auch die passende Partnerin für ihn bereithält.