Lotto-Bonusziehung am 18. September: Diese Zahlen wurden gezogen

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 18. September 2026, geht es um 1,2 Millionen Euro und einen Bonus von 30.000 Euro. Wir haben die gezogenen Zahlen für euch.

Bei der Bonusziehung ist es neben den 1,2 Millionen Euro auch wieder um den 30.000-Euro-Bonus gegangen.

Bei der Bonusziehung ist es neben den 1,2 Millionen Euro auch wieder um den 30.000-Euro-Bonus gegangen.

In den letzten beiden Lotto-Ziehungen wurden vier Menschen in Österreich zu Millionären. Einerseits wurde der zweite Achtfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte von gleich drei Teilnehmern geknackt, andererseits hat in der Ziehung drauf ein Steirer den Solosechser geknackt und dort dann 1,2 Millionen Euro gewonnen. Bedeutet für die Bonusziehung am Freitag, 18. September, dass es neuerlich um 1,2 Millionen Euro geht – und freilich auch um den üblichen, zweiwöchentlichen 30.000-Euro-Bonus, der an eine zufällige Quittungsnummer ausgespielt wird. Welche Zahlen gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 18. September 2026, gezogen: Lotto : 5, 6, 12, 35, 38, 39, Zusatzzahl : 8

: 5, 6, 12, 35, 38, 39, : 8 LottoPlus, 1. Ziehung : 4, 17, 26, 33, 37, 38

: 4, 17, 26, 33, 37, 38 LottoPlus, 2. Ziehung : 1, 6, 9, 26, 28, 33

: 1, 6, 9, 26, 28, 33 Joker: 8, 1, 8, 6, 7, 2 alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf Lotto-Ziehung am Mittwoch, 16. September

Zusätzlich hat die letzte Ziehung am Mittwoch, 16. September, übrigens auch drei Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 28.000 Euro gebracht. Das Geld geht laut Österreichischer Lotterien nach Niederösterreich, nach Wien und an einen Spielteilnehmer via win2day. Sowohl bei den beiden LottoPlus-Ziehungen als auch beim Joker sind die Österreicher dann aber leer ausgegangen und konnten den ersten Gewinnrang nicht knacken. Beim Joker geht es also bei der Bonusziehung um einen Jackpot.