Zufalls-Gewinn: Lotto-Spieler bekommt 30.000 Euro

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 18. September 2026, hat sich die Glücksfee zwar größtenteils komplett zurückgelehnt, ein Österreicher mit der "richtigen" Quittungsnummer durfte sich dennoch über 30.000 Euro freuen.

30.000 Euro ist jener Schein mit der Quittungsnummer 712 782 3264 wert, der via win2day bei der Lotto-Bonusziehung am 18. September 2026 gespielt wurde, heißt es seitens der Österreichischen Lotterien. Das ist jene Summe, die alle zwei Wochen bei den Freitags-Bonusziehungen an einen teilnehmenden Tipp zufällig verlost wird. In welches Bundesland das Geld geht, ist nicht klar.

Glücksfee hat sich bei Lotto-Bonusziehung komplett zurückgelehnt

Ansonsten hat sich die Glücksfee nach den großen Gewinnen der beiden Ziehungen zuvor eine kleine Pause eingelegt. Nachdem beim Achtfachjackpot drei Österreicher und bei der „normalen“ Ziehung am Mittwoch, 16. September, ein Steirer jeweils mit einem Millionengewinn nach Hause gegangen sind, blieb die Bonusziehung äußerst ruhig. Sowohl beim Lotto-Sechser als auch bei LottoPlus und beim Joker hatte niemand die sechs Richtigen am Schein. Schließlich war sogar der Fünfer mit Zusatzzahl offenbar zu schwierig zu knacken, auch hier hat es keinen Gewinner gegeben. Welche Zahlen gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 18. September 2026, gezogen: Lotto : 5, 6, 12, 35, 38, 39, Zusatzzahl : 8

: 5, 6, 12, 35, 38, 39, : 8 LottoPlus, 1. Ziehung : 4, 17, 26, 33, 37, 38

: 4, 17, 26, 33, 37, 38 LottoPlus, 2. Ziehung : 1, 6, 9, 26, 28, 33

: 1, 6, 9, 26, 28, 33 Joker: 8, 1, 8, 6, 7, 2 alle Angaben ohne Gewähr

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was jetzt am Sonntag bei der Lotto-Ziehung wartet

Damit geht es bei der nächsten Ziehung im ersten Gewinnrang bei „Lotto 6 aus 45“ um einen Jackpot und garantierte 1,3 Millionen Euro, beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es ebenfalls um einen Jackpot und rund 140.000 Euro, beim Joker warten im Doppeljackpot rund 450.000 Euro. Bei den LottoPlus-Ziehungen, wo das Geld vom ersten Rang immer auf die Fünfer aufgeteilt wird, sofern der Sechser nicht geknackt wird, geht es am Sonntag, 20. September, um jeweils 90.000 Euro.