TWM-Lisa jetzt im Forsthaus: „Das Nackt-Duschen wird mir fehlen“

Ab 9. Oktober 2026 geht es im Kärntner Lavanttal mit der fünften Staffel von "Forsthaus Rampensau" los. Und jetzt ist fix, dass auch Lisa - bekannt durch Teenager werden Mütter - mit ihrem Freund mit dabei sein wird.

Sie hat definitiv bereits eine Vorgeschichte im Fernsehen. Schon seit mehr als fünf Jahren begleitet das ATV-Publikum Lisa nämlich durch ihr Leben bei „Teenager werden Mütter“. Und schon in der letzten Staffel hat sie angekündigt, dass sie ins Forsthaus Rampensau einziehen möchte. Allzu überraschend kommt es also nicht, dass ihr Wunsch jetzt zur Realität wird. Gemeinsam mit ihrem Freund Geri zieht die 28-Jährige ein und kämpft um den Sieg. Und sie ist sich sicher: „Als ATV-Ikone gehöre ich schon längst ins Forsthaus. Jetzt habe ich endlich einen Partner, mit dem das möglich ist.“

„Ich hab‘ nicht nur Lust aufs Forsthaus, ich hab‘ immer Lust“

Ihr 27-jähriger Freund freut sich ebenfalls bereits auf das Abenteuer und möchte neben dem Sieg auch seine Karriere als Rapper „Caprisohnn“ pushen. „Damit mehr Leute meine Songs hören“, erklärt er. Gegenüber Joyn meint er nämlich auch scherzend: „Man kennt mich nur von der Lisa.“ Bekannt ist Lisa übrigens nicht nur von Teenager werden Mütter, sondern auch von einer online-Plattform für Erwachsene, wo sie ihr Geld verdient. Und Lisa kündigt auch an: „Ich hab‘ nicht nur Lust aufs Forsthaus, ich hab‘ immer Lust.“

Hast du schon einmal „Forsthaus Rampensau“ geschaut? Ja, jede Staffel Nein, noch nie Nein, will ich aber Ich habe einmal kurz reingeschaut Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was TWM-Lisa ganz besonders fehlen wird

Gegenüber Joyn verrät sie aber auch, was sie in der Zeit im Kärntner Forsthaus ganz besonders vermissen wird: „Das Nockert-Duschen (Anmerkung: Nackt-Duschen) wird mir fehlen.“ Scheinbar ist es für sie nicht genug, dass die Duschen mit Milchglas geschützt sind. Damit sind nun bereits acht Paare für die fünfte Staffel des Forsthauses bekannt, die weiteren Paare werden in den kommenden Wochen vor dem Start der Show noch bekanntgegeben.