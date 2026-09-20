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/ ©Österreichische Lotterien / Raimund Nics
Ein Bild auf 5min.at zeigt weiße Kugeln mit grünen Zahlen darauf, die sich in einem Trichter befinden.
Am Sonntag, 20. September, hat wie üblich eine Lotto-Ziehung in Österreich stattgefunden.
Österreich
20/09/2026
Jackpot

Lotto-Ziehung am 20. September: Diese Zahlen sind 1,3 Millionen Euro wert

Am Sonntag, 20. September 2026, ist es bei der Lotto-Ziehung um gleich mehrere Jackpots gegangen. Bei der Hauptziehung haben 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer gewartet. Wir wissen, welche Zahlen gezogen worden sind.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(214 Wörter)
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Die letzten drei Lotto-Ziehungen hatten es dabei so richtig in sich. Erst wurde am vergangenen Sonntag der Achtfachjackpot von gleich drei Spielteilnehmern geknackt, dann hatte am Mittwoch ein Steirer ebenfalls einen Lotto-Sechser. Am Freitag ist es daraufhin recht ruhig geblieben, Gewinne gab es kaum. Das hat zur Folge, dass es am Sonntag, 20. September 2026, bei der Ziehung nicht nur um einen Jackpot im ersten sondern auch um einen beim Fünfer mit Zusatzzahl gegangen ist. Zusätzlich dazu gab es sogar einen Joker-Doppeljackpot – hier warteten rund 450.000 Euro auf die Spielteilnehmer. Alle Zahlen findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 20. September 2026, gezogen:

  • Lotto: 3, 4, 15, 31, 32, 41,  ZZ: 10
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 43, 15, 25, 10, 26, 4
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 43, 3, 39, 32, 14, 4
  • Joker: 1, 9, 7, 0, 4, 0

alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf Lotto-Bonusziehung am Freitag, 18. September

Wie bereits erwähnt hat die Lotto-Glücksfee bei der Bonusziehung am Freitag, 18. September, eine kleine Pause eingelegt. Nachdem acht Mal der Lotto-Sechser nicht geknackt wurde, hat es daraufhin am Sonntag und Mittwoch immerhin bei vier Spielteilnehmern doch funktioniert. Am Freitag dagegen sollten sich alle Österreicher etwas vertippen – jedenfalls im ersten Gewinnrang sowohl von Lotto als auch bei LottoPlus und Joker. Und zudem eben auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Damit ging der höchste Gewinn an einen win2day-Teilnehmer, wie die Österreichischen Lotterien berichteten. Er oder sie hat den zweiwöchentlich am Freitag ausgespielten Bonus gewonnen – 30.000 Euro.

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