40.000 Euro in Gold: Diese 40 Lotto-Spieler haben jetzt gewonnen
Die Lotto-Ziehung am Sonntag, 20. September 2026, hat jede Menge Zusatzgewinne gebracht. Insgesamt 40 Spielteilnehmer dürfen sich nun nämlich über jeweils 40.000 Euro in Gold freuen. Wir haben hier für euch die Liste der Gewinner.
Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 20. September 2026, ist es nicht nur um die üblichen Gewinne gegangen. Da die Österreichischen Lotterien dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern, hat es auch eine Zusatzausspielung für all jene gegeben, die zwischen dem 9. und den 20. September Lotto gespielt haben. Dabei hat eine einzige Teilnahme gereicht, um mit im Lostopf zu sein. Gleichgültig war außerdem, wie der Lotto-Tipp abgegeben wurde – also ob in einer Annahmestelle, über die Lotterien-App oder via win2day. Hatte man eine Quittungsnummer, hatte man auch die Chance auf den Gewinn. Und dieser war recht spannend: 40.000 Euro in Gold – und das für insgesamt 40 zufällig ausgewählte Spielteilnehmer.
Spielst du Lotto?
Gewinner können zwischen Gold und Geld entscheiden
Wir haben nun nachgefragt, ob man sich die 40.000 Euro auch auszahlen lassen kann oder ob man zwingend Gold nehmen „muss“. Seitens der Lotterien heißt es gegenüber 5 Minuten: „Den Gewinner:innen steht es frei, sich den Gewinn in Form von Philharmoniker-Goldmünzen oder als Barauszahlung auszahlen zu lassen.“ Der gesamte Prozess von Prüfung der Quittung, Betreuung der Gewinner und Auszahlung des Gewinns läuft übrigens wie üblich über das Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien. Welche Quittungsnummern nun zufällig gezogen worden sind und wer demnach einen jener 40 Gewinne abgestaubt hat, kann man mittlerweile auf win2day sehen. Hier bei uns erfahrt ihr es auch in der folgenden Infobox.
Diese Lotto-Spieler haben 40.000 Euro in Gold (oder Geld) gewonnen:
Quittungsnummern:
- 712 819 1689
- 712 827 0608
- 716 097 0532
- 716 138 2675
- 718 546 8450
- 718 588 1250
- 718 598 4801
- 718 605 6099
- 718 613 4396
- 718 614 1633
- 718 621 6537
- 718 633 3664
- 718 696 6021
- 718 709 0075
- 721 698 0429
- 721 704 0423
- 721 708 6299
- 721 728 0053
- 721 728 8319
- 721 732 5026
- 721 747 2219
- 721 749 6358
- 721 751 3917
- 721 761 8261
- 721 763 9986
- 721 783 3952
- 721 788 3765
- 721 793 6088
- 721 795 2515
- 721 820 6145
- 721 825 2221
- 721 840 2271
- 721 856 1317
- 721 870 2094
- 721 878 2332
- 721 927 1729
- 721 944 0533
- 721 952 9032
- 721 955 9725
- 721 959 4035
alle Angaben ohne Gewähr
Warum Gewinner vier Wochen lang warten müssen
Sollte man übrigens zu den glücklichen Gewinnern gehören, bekommt man das Gold oder Geld nicht sofort, sondern muss vier Wochen warten. Auch für diesen Sondergewinn gilt nämlich die vierwöchige Reklamationsfrist, heißt es seitens der Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten. Erst nach dieser Frist – also schätzungsweise rund um den 19. Oktober – wird das Geld (oder Gold) ausbezahlt.