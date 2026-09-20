40.000 Euro in Gold: Diese 40 Lotto-Spieler haben jetzt gewonnen

Die Lotto-Ziehung am Sonntag, 20. September 2026, hat jede Menge Zusatzgewinne gebracht. Insgesamt 40 Spielteilnehmer dürfen sich nun nämlich über jeweils 40.000 Euro in Gold freuen. Wir haben hier für euch die Liste der Gewinner.

40 Österreicher dürfen sich über je 40.000 Euro in Gold - oder Geld - freuen. Jeder von ihnen wurde zufällig gezogen.

40 Österreicher dürfen sich über je 40.000 Euro in Gold - oder Geld - freuen. Jeder von ihnen wurde zufällig gezogen.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 20. September 2026, ist es nicht nur um die üblichen Gewinne gegangen. Da die Österreichischen Lotterien dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern, hat es auch eine Zusatzausspielung für all jene gegeben, die zwischen dem 9. und den 20. September Lotto gespielt haben. Dabei hat eine einzige Teilnahme gereicht, um mit im Lostopf zu sein. Gleichgültig war außerdem, wie der Lotto-Tipp abgegeben wurde – also ob in einer Annahmestelle, über die Lotterien-App oder via win2day. Hatte man eine Quittungsnummer, hatte man auch die Chance auf den Gewinn. Und dieser war recht spannend: 40.000 Euro in Gold – und das für insgesamt 40 zufällig ausgewählte Spielteilnehmer.

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Gewinner können zwischen Gold und Geld entscheiden

Wir haben nun nachgefragt, ob man sich die 40.000 Euro auch auszahlen lassen kann oder ob man zwingend Gold nehmen „muss“. Seitens der Lotterien heißt es gegenüber 5 Minuten: „Den Gewinner:innen steht es frei, sich den Gewinn in Form von Philharmoniker-Goldmünzen oder als Barauszahlung auszahlen zu lassen.“ Der gesamte Prozess von Prüfung der Quittung, Betreuung der Gewinner und Auszahlung des Gewinns läuft übrigens wie üblich über das Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien. Welche Quittungsnummern nun zufällig gezogen worden sind und wer demnach einen jener 40 Gewinne abgestaubt hat, kann man mittlerweile auf win2day sehen. Hier bei uns erfahrt ihr es auch in der folgenden Infobox.

Diese Lotto-Spieler haben 40.000 Euro in Gold (oder Geld) gewonnen: Quittungsnummern: 712 819 1689

712 827 0608

716 097 0532

716 138 2675

718 546 8450

718 588 1250

718 598 4801

718 605 6099

718 613 4396

718 614 1633

718 621 6537

718 633 3664

718 696 6021

718 709 0075

721 698 0429

721 704 0423

721 708 6299

721 728 0053

721 728 8319

721 732 5026

721 747 2219

721 749 6358

721 751 3917

721 761 8261

721 763 9986

721 783 3952

721 788 3765

721 793 6088

721 795 2515

721 820 6145

721 825 2221

721 840 2271

721 856 1317

721 870 2094

721 878 2332

721 927 1729

721 944 0533

721 952 9032

721 955 9725

721 959 4035 alle Angaben ohne Gewähr

Warum Gewinner vier Wochen lang warten müssen

Sollte man übrigens zu den glücklichen Gewinnern gehören, bekommt man das Gold oder Geld nicht sofort, sondern muss vier Wochen warten. Auch für diesen Sondergewinn gilt nämlich die vierwöchige Reklamationsfrist, heißt es seitens der Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten. Erst nach dieser Frist – also schätzungsweise rund um den 19. Oktober – wird das Geld (oder Gold) ausbezahlt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 21:18 Uhr aktualisiert