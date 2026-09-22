Bei Emilia fliegen die Funken: „Er hat mir in die Seele geblickt“

Bei Emilia (21) aus dem Bezirk Wels-Land wird es romantisch: In der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ treffen zehn Bewerber auf die 21-Jährige. Einer sorgt dabei gleich für besondere Momente.

Für Emilia aus dem Bezirk Wels-Land wird es in der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ spannend: Gleich zehn Männer hoffen darauf, die 21-Jährige bei der Hofwoche näher kennenzulernen und einen Platz an ihrer Seite zu ergattern. Die Oberösterreicherin sorgte zuvor bereits für einen Bewerbungsrekord: „Bauer sucht Frau“-Rekord: 500 Männer wollten Emilia (21) kennenlernen.

Erster Funke mit Kandidat Alex

Im Hausruckviertel treffen immer mehr Bewerber auf Emilia. Besonders der 24-jährige Bayer Alex sorgt bei der jungen Oberösterreicherin für Aufsehen. Beim ersten Kennenlernen spürt Emilia offenbar sofort eine besondere Verbindung. „Das war grad ein richtiger Funken. Das war voll cool, wie er mich angeschaut hat, er hat mir wirklich in die Seele geblickt. Das war grad so angenehm“, erzählt Emilia nach der Begegnung. Alex scheint damit einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben und bittet die 21-Jährige gleich zu einem persönlichen Gespräch. Die anderen Bewerber beobachten das Geschehen gespannt.

Baby-Ziegen als besonderes Geschenk

Auch Kandidat Lukas versucht, Emilias Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mit zwei Baby-Ziegen als tierischem Gastgeschenk sorgt er für einen besonderen Moment. Doch damit ist die Auswahl noch nicht abgeschlossen: Insgesamt zehn Männer stellen sich der Herausforderung und hoffen darauf, von Emilia für die Hofwoche ausgewählt zu werden.

Spannung vor der Entscheidung

Für Emilia steht damit eine schwierige Entscheidung bevor: Welche Bewerber dürfen sie auf ihrem Hof begleiten und wer kann ihr Herz gewinnen? Die neue Folge von „Bauer sucht Frau“ mit Emilia und den weiteren Kandidaten ist am Mittwoch um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 20:02 Uhr aktualisiert