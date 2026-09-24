„Bauer sucht Frau“: Hofdame überrascht mit pikanter Frage

Die zweite Folge von der neuen Staffel „Bauer sucht Frau“ brachte Neuankömmlinge, erste Flirts und auch ein paar unerwartete Wendungen. So auch beim steirischen Milchbauern Peter (23). Für ihn gab es gleich doppelten Besuch: Die dritte Hofdame Michi (19) reist auf den Hof in der Steiermark an und bringt ihren Papa mit. Schließlich sei seine Meinung für sie wichtig. Viel Zeit lässt der Vater nicht verstreichen, bevor er sich den Bauern einmal genauer vorknöpft. Peter wird kurzerhand zu einem Einzelgespräch „verschleppt“. Dabei geht es um eine durchaus entscheidende Frage: Ist Peter überhaupt geeignet und übersteht er den ersten „Papa-Test“?

„I kann jederzeit vorbeikommen“

Ganz ohne Kontrolle will Michis Papa die Sache allerdings offenbar nicht lassen. Er stellt klar: „I bin nit so weit weg, i kann jederzeit vorbeikommen.“ Bei Peter sorgt das Gespräch jedenfalls für Gedanken. „Wie kann ich die Michi überzeugen von mir?“, fragt der Steirer. Seine Haltung scheint dabei klar zu sein: „I werd guat schaun auf sie.“ Auch der Vater zieht nach dem Kennenlernen ein erstes Fazit. Peter habe offenbar einen guten Eindruck hinterlassen, zumindest fällt seine Einschätzung knapp aus: „Werd schon werden.“

Dann wird es plötzlich pikant

Doch auch Peter selbst will seine Hofdamen besser kennenlernen. Dafür startet er mit ihnen ein „Entweder oder“-Spiel. Michi sorgt dabei gleich für einen unerwartet direkten Moment. Ihre Frage: lieber Kuscheln oder Schmusen? Peter lässt sich davon offenbar nicht abschrecken. Im Gegenteil: Die direkte Frage gefällt ihm. Seine Entscheidung fällt eindeutig aus, er entscheidet sich für „Schmusen“. Damit zeigt Michi jedenfalls, dass sie nicht unbedingt lange um den heißen Brei herumreden möchte. Ob ihre offene Art bei Peter am Ende auch romantisch verfängt, bleibt abzuwarten.

Für Lissi heißt es zwischenzeitlich Abschied nehmen

Für eine andere Hofdame gibt es unterdessen eine kleine Unterbrechung. Lissi muss Peter mitteilen, dass sie am nächsten Morgen den Hof verlassen wird. Der Grund ist eine Firmung: Lissi (19) ist Firmpatin und muss deshalb zu der Feier. Erst am Abend will sie wieder zurückkehren. Peter reagiert darauf verständnisvoll. Für ihn steht damit fest: Die Hofwoche geht weiter, auch wenn seine Hofdamen nicht durchgehend gemeinsam am Hof sind.

Peter sucht die Frau fürs Landleben

Der Steirer lebt auf einem Milchviehbetrieb, auf dem rund 45 Milchkühe gehalten werden. Gemeinsam mit der Nachzucht sind es etwa 100 Tiere. Den Hof mit eigener Nachzucht wird Peter voraussichtlich eines Tages übernehmen. Beruflich ist der gelernte Fleischhacker derzeit als Milchkontrolleur tätig und absolviert zusätzlich die Ausbildung zum Fleischhacker-Meister. Abseits der Arbeit darf es für Peter aber durchaus gesellig werden. Musik und Veranstaltungen gehören für ihn ebenso dazu wie das Tanzen. Ob Discofox, Polka oder Walzer – auf der Tanzfläche fühlt sich der Steirer wohl. Zudem spielt er Tuba und Bariton und ist Mitglied in einem Musikverein. Bei seiner Partnerin legt Peter Wert auf Humor, Spontanität und eine positive Ausstrahlung. Sie sollte sein Leben am Hof und seine Freude an der Arbeit akzeptieren. Offenheit, gute Kommunikation und gemeinsames Lachen sind ihm besonders wichtig. Ob Michi mit ihrer direkten Art genau seinen Geschmack trifft und welche der Hofdamen am Ende tatsächlich Peters Herz erobern kann, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.