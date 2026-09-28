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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Paar, das sich freut und Geld im Hintergrund.
Ein Österreicher hatte am Sonntagabend die sechs Richtigen am Schein.
Österreich
28/09/2026
Lotto-Sechser

Österreicher knackt Lotto-Dreifachjackpot, ist jetzt Multimillionär

Die Zahlen 2, 7, 9, 15, 25 und 33 waren für einen Österreicher Sonntagabend, 27. September 2026, wortwörtlich Millionen wert. Er oder sie hat den Lotto-Dreifachjackpot im Alleingang geknackt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(202 Wörter)
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Exakt 3.131.469,40 Euro waren die sechs Richtigen für einen Österreicher am Sonntag, 27. September 2026, wert. Das ist genau jene Summe, die eine Person in Kürze wohl auf ihr Konto bekommen wird, nachdem sie den Lotto-Dreifachjackpot geknackt hat, heißt es auf der Lotterien-Seite. Noch ist unklar, woher er oder sie genau ist. Fix ist nur, dass es jetzt erst einmal ein wenig Warten heißt, das Geld kommt nämlich erst nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist aufs Konto.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?

Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit

Lotto-Ziehung bringt Joker-Spieler über 245.000 Euro

Ganz knapp dran am Millionengewinn waren übrigens noch fünf weitere Österreicher, die zusätzlich zu den fünf Richtigen aber immerhin noch die Zusatzzahl am Schein hatten. Heißt: Jeder von ihnen bekommen nun über 26.000 Euro. Bei den beiden LottoPlus-Ziehungen blieben die großen Gewinne dagegen aus. Damit wurde das Geld aus dem ersten Rang jeweils auf die Fünfer aufgeteilt. Der Joker hat dahingegen wiederum einen Großgewinn gebracht. Ein Teilnehmer hatte die sechs Richtigen am Schein und zusätzlich „Ja“ zum Joker gesagt. Macht insgesamt mehr als 245.000 Euro, die in wenigen Wochen aufs Konto fließen werden. In der folgenden Infobox findet ihr noch die Zahlen der Sonntags-Ziehung.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 27. September 2026, gezogen:

  • Lotto: 2, 7, 9, 15, 25, 33; Zusatzzahl: 21
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 15, 16, 25, 37, 41, 42
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 1, 5, 10, 19, 25, 43
  • Joker: 5, 2, 0, 6, 0, 1

alle Angaben ohne Gewähr

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