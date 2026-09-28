Plötzlich weg: Morgenstern-Hubschrauber wie vom Erdboden verschluckt

Eigentlich hätte er in Mauterndorf (Lungau, Salzburg) am Flugplatz im Hangar sein sollen, doch dort herrschte Montagvormittag, am 28. Juli 2026, gähnende Leere. Thomas Morgenstern vermisst aktuell seinen Hubschrauber.

Der mehrfache Olympiasieger aus Kärnten, Thomas Morgenstern, ist selbst seit Jahren als Pilot in Hubschraubern unterwegs und betreibt sogar ein eigenes Helikopterunternehmen. Angeboten werden von diesem etwa Shuttle-, Transport- und Rundflüge. Einer „seiner“ Hubschrauber soll nun eben gestohlen worden sein, wie ein Unternehmer auf Instagram Montagvormittag in seiner Story veröffentlichte. Er schreibt darin: „Bitte haltet Ausschau nach diesem Helikopter. Unser Hangar wurde aufgebrochen und der Helikopter wurde gestohlen. Der letzte Kontakt war heute Morgen um 4.20 Uhr im kroatischen Luftraum.“

©Instagram-Story Manuel Aster Auf Instagram wird nach dem Hubschrauber bereits gesucht.

Diesen Hubschrauber sucht Thomas Morgenstern derzeit

Der gestohlene Hubschrauber kann übrigens bis zu drei Personen befördern und als Mehrzweckmaschine eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um einen Robinson-Hubschrauber. Der Hubschrauber ist auch recht gut zu erkennen, ist er doch dunkelblau mit gelben Linien und einem großen Breitling-Schriftzug.