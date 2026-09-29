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/ ©Fotomontage: Pixabay / Tomasi & Spotify & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Handy mit der Störung, eines mit dem Spotify-Zeichen und im Hintergrund einen Laptop.
Spotify hat scheinbar mit einer Störung zu kämpfen.
Österreich
29/09/2026
Dienstagnachmittag

Störung bei Spotify: Hunderte melden Probleme mit Musikdienst

"Das hat nicht funktioniert." Mit diesen Worten wurden App-Benutzer am späten Dienstagnachmittag, 29. September 2026, "begrüßt", wenn sie Spotify benutzen wollten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Der Musikdienst Spotify hat am späten Dienstagnachmittag, 29. September 2026, mit Problemen zu kämpfen. Wenn man die App öffnete, heißt es etwa: „Das hat nicht funktioniert. Lade die Seite neu oder spiele dein Offline-Backup ab.“

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Störung auf Spotify.
©Spotify
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Viele Nutzer melden Störungen

Hunderte Nutzer haben daraufhin ab kurz vor 17 Uhr auf der Seite „allestörungen.at“ die Probleme gemeldet. Diese gibt es übrigens nicht nur in Österreich sondern auch darüber hinaus, we etwa auch die Störungsmeldungen von „netzwelt.de“ zeigen. Hier haben tausende Menschen Probleme gemeldet. Diese hängen demnach vor allem mit der Wiedergabe und der Handy-App sowie ganz allgemein mit Verbindungsproblemen zusammen, wie die Nutzer melden. Warum der beliebte Musik-Streamingdienst mit Störungen zu kämpfen hat, ist aktuell noch unklar. Ebenfalls unklar ist, wie lange die Probleme noch anhalten werden.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Störungsseite.
©allestörungen.at
Hunderte Österreicher haben Störungen mit dem Musikdienst Spotify gemeldet.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 18:16 Uhr aktualisiert
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