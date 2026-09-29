Begegnungen, die alles verändern: DIESE Sternzeichen erwartet im Oktober eine Überraschung

Der Oktober steht im Zeichen schicksalhafter Begegnungen. Eine seltene Venus-Rückläufigkeit, ein Neumond in der Waage und der Vollmond im Stier sorgen für intensive Emotionen. Für 5 Sternzeichen könnte jetzt alles anders werden.

Waagen könnten plötzlich mit einem Menschen aus der Vergangenheit konfrontiert werden, der dir „die Disbalance in deinem Liebesleben vor Augen“ führt. Auch Zwillinge erwartet eine besondere Bekanntschaft, die alte „Gewohnheiten komplett infrage stellt“.

Schicksalhafte Wendungen

Den Löwen erscheint eine prägende Person, die deine „Stärke zwar bewundert, aber gleichzeitig deine verletzliche Seite“ sieht. Jungfrauen begegnen einem Menschen, der „an ungeklärten Gefühlen rüttelt“ – und dich dazu bringt, über dein „Bedürfnis nach Perfektion nachzudenken“.

Freiheit oder Bindung

Auch Wassermänner dürfen sich auf eine besondere Begegnung freuen. Ein neuer Mensch wird zum Katalysator für Fragen rund um „Freiheit, Bindung und Authentizität“. Die Person berührt dich, weil sie dich „nicht einengen will“, heißt es im Horoskop des Portals familie.de.