Lotto-Ziehung am 30. September: Diese Zahlen sind 1,2 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Ziehung Mittwochabend, am 30. September 2026, ist es um 1,2 Millionen Euro gegangen. Wir wissen ganz genau, welche Zahlen gezogen worden sind und haben sie für euch hier im Überblick.

Weil ein Spielteilnehmer via win2day am vergangenen Sonntag den Dreifachjackpot geknackt und damit über 3,1 Millionen Euro gewonnen hat – alles dazu hier: Österreicher knackt Lotto-Dreifachjackpot, ist jetzt Multimillionär -, ist es am Mittwochabend, 30. September 2026, bei der Lotto-Ziehung „nur“ um die üblichen 1,2 Millionen Euro gegangen. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox aufgelistet.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 30. September 2026 gezogen: Lotto : 2, 12, 19, 21, 26, 31; Zusatzzahl: 23

: 2, 12, 19, 21, 26, 31; Zusatzzahl: 23 LottoPlus, 1. Ziehung : 3, 12, 36, 37, 38, 44

: 3, 12, 36, 37, 38, 44 LottoPlus, 2. Ziehung : 3, 8, 14, 24, 30, 35

: 3, 8, 14, 24, 30, 35 Joker: 8, 4, 3, 3, 2, 7 alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf Lotto-Ziehung am Sonntag, 27. September

Neben dem Dreifachjackpot wurde auch der Joker am Sonntag von einem Sologewinner geknackt, berichteten die Österreichischen Lotterien. Dieser war für einen Wiener nicht weniger als knapp 245.000 Euro wert. Gleich fünf Gewinner gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Für zwei Teilnehmer via win2day, zwei Niederösterreicher und einen Wiener gibt es damit jeweils rund 26.000 Euro. Keine Gewinner im ersten Rang hat es dahingegen bei den beiden LottoPlus-Ziehungen gegeben. Dort wurde das Geld jeweils auf die LottoPlus-Fünfer aufgeteilt.