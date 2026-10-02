Babyglück: Dieses „Bauer sucht Frau“-Paar freut sich über Nachwuchs

Die Oststeirerin Christina und der Kärntner Manuel haben allen Grund zur Freude: Ihre Tochter Rosalie ist auf der Welt. Die Kleine wurde am 24. September geboren.

Für die Oststeirerin Christina und den Kärntner Manuel beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt. Das Paar, das sich durch die ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennenlernte, ist Eltern geworden. Ihre Tochter Rosalie wurde am 24. September geboren. Bei ihrer Geburt war die Kleine bereits 54 Zentimeter groß.

Tochter ist wohlauf

Mutter und Baby sind wohlauf. Für Christina und Manuel dürfte damit eine aufregende Zeit hinter ihnen liegen, zuletzt hatten die beiden ihre Fans noch an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. Nun ist das Warten vorbei und die kleine Familie kann die ersten gemeinsamen Tage miteinander verbringen.

Christina und Manuel fanden zueinander

Christina hatte in der vergangenen Staffel von „Bauer sucht Frau“ mehrere Hofherren kennengelernt. Die Steirerin entschied sich zunächst für Philipp, zwischen den beiden entwickelte sich danach allerdings keine Beziehung. Später rückte Manuel aus Kärnten stärker in den Mittelpunkt. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Beziehung, die schließlich auch außerhalb der TV-Show Bestand hatte. Mehr zu ihrer Kennenlern-Geschichte kannst du hier nachlesen: „Hab’s einfach net gspürt“: Steirerin bandelt jetzt mit diesem Bauern an.

Neuer Alltag zu dritt

Für Christina und Manuel steht jetzt vor allem die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter im Mittelpunkt. Nach der Kennenlernphase vor laufenden Kameras geht es für das Paar damit in einen ganz neuen Alltag, diesmal als Familie mit Baby Rosalie.