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Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen nebeneinander.
Der Oberösterreicher Philipp Zauner ist der zweite Juror bei „Das große Backen“
Österreich
02/10/2026
Philipp Zauner

Süße TV-Show: Dieser bekannte Konditor sitzt neu in der „Backen“-Jury

Die Jury der österreichischen Ausgabe von „Das große Backen“ ist komplett. Neben Eveline Wild wird künftig auch Konditor Philipp Zauner die Kreationen der Kandidaten bewerten.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)
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Philipp Zauner ist Geschäftsführer der traditionsreichen Konditorei Zauner in Bad Ischl (Oberösterreich). Das Unternehmen blickt auf eine Geschichte über mehrere Generationen zurück und ist für österreichische Mehlspeisen bekannt. In der TV-Show soll Zauner gemeinsam mit Star-Patissière und Konditorweltmeisterin Eveline Wild die Leistungen der Teilnehmer unter die Lupe nehmen. Dabei geht es unter anderem um Geschmack, handwerkliche Umsetzung, Kreativität und das Aussehen der Backwerke. Zauner freut sich laut eigener Aussage besonders darauf, die Entwicklung der Kandidaten über die einzelnen Folgen hinweg zu beobachten. Für ihn werde auch entscheidend sein, wie gut die Hobbybäcker Ratschläge der Jury umsetzen und sich im Laufe des Wettbewerbs weiterentwickeln.

Back-Show startet Ende Oktober

Durch die neue Back-Show führt Rudi Roubinek. Welche Hobbybäcker in der Sendung tatsächlich um den Sieg kämpfen, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Die österreichische Ausgabe von „Das große Backen“ startet am 27. Oktober 2026 auf JOYN und PULS 4.

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