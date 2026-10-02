Prominenter Besuch in der Steiermark: Hollywood-Star urlaubt in Altaussee
Die US-Schauspielerin Chloë Grace Moretz verbringt derzeit einige Tage in Altaussee. Auf Instagram zeigt der Hollywood-Star Eindrücke vom See und schwärmt von der Auszeit in Österreich.
Chloë Grace Moretz ist derzeit im steirischen Altaussee zu Gast. Die Schauspielerin verbringt dort gemeinsam mit ihrer Freundin einige Urlaubstage und hält ihre Follower auf Instagram mit Bildern von ihrem Aufenthalt auf dem Laufenden. Zu sehen ist unter anderem der Altausseer See. Moretz verbringt ihre Zeit außerdem bei MAYRLIFE Altaussee, einem Gesundheits- und Longevity-Resort, das auf Mayr-Medizin, Diagnostik und Angebote rund um Gesundheit und Ernährung spezialisiert ist.
Hollywood-Star Chloë Grace Moretz macht Urlaub in Altaussee
In einer Instagram-Story teilte die Schauspielerin ihre Eindrücke von ihrem Aufenthalt und schrieb: „Spent a few beautiful days at mayrlife. Lovely place to restore my energy and take it slow.“ Auf Deutsch bedeutet das sinngemäß: „Ich habe wunderschöne Tage bei Mayrlife verbracht. Ein schöner Ort, um meine Energie wieder aufzuladen und es ruhig angehen zu lassen.“ Damit zeigt sich Moretz von ihrer Auszeit in der Steiermark angetan.