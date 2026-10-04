Mit 97 Jahren: Bekannter österreichischer Schauspieler verstorben

Geboren wurde die Schauspiel- und Theaterlegende Albert Rueprecht am 24. Juli 1929 in Wien. Schon früh hat er dabei in Schulzeiten erste Erfahrungen bei einer Schulaufführung gesammelt. Nachdem er die Handelsakademie abgeschlossen hat, ging er aufs Reinhardt-Seminar und hat 1951 auch gleich erste Engagements am Parkring- und am Bürgertheater erhalten. Am Theater in der Josefstadt hat er schließlich 1953 debütiert – in Hermann Bahrs „Krampus“. Es folgten zahlreiche weitere Bühnenauftritte, unter anderem bei der Wiedereröffnung des Burgtheaters in „König Ottokars Glück und Ende“.

Die TV-Vita des Albert Rueprecht

Doch nicht nur im Theater war Rueprecht ein vielgesehener „Gast“, er hat auch in mehreren Filmen und TV-Produktionen mitgewirkt und seinen Auftritt gehabt. So konnte man ihn etwa im „Ringstraßenpalais“, in der Roth-Verfilmung „Radetzkymarsch“ oder in den „Kaffeehausgeschichten“ sehen. Viele viele weitere Auftritte in TV und im Theater zierten seine außergewöhnliche Karriere und Vita. Im Jahr 2000 hat er sich vom Theater in der Josefstadt zwar verabschiedet, vereinzelte Auftritte sind daraufhin dennoch weiterhin gefolgt. Zuletzt war er im Hilde-Wagener-Künstlerheim in Baden (Niederösterreich) zu Hause.