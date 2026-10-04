Im „Forsthaus“ gefunden: Diese beiden Promis haben sich nun verliebt

De ATV-Realityshow „Forsthaus Rampensau“ hat im vergangenen Jahr nicht nur für Unterhaltung gesorgt. Zwischen den Dreharbeiten sollen sich auch Steirerin Elizabeth Pertschi und Herbert Wallner nähergekommen sein. Wallner war gemeinsam mit Model Carmen Kreuzer in die Sendung eingezogen. Sein Interesse galt allerdings schon bald einer anderen Teilnehmerin: Pertschi, die unter anderem aus „Bauer sucht Frau“ und „Immo Queens“ bekannt ist. Die beiden hielten ihre Annäherung zunächst vor den anderen geheim. Pertschi erzählt laut Kleine Zeitung, dass sie sich während der Dreharbeiten unauffällig verständigten. Schließlich habe Wallner ihr heimlich verraten, wann und wo sie sich außerhalb der Show treffen könnten.

©JOYN/Bernhard Eder „Bauer sucht Frau“-Ex-Kandidatinnen Elizabeth und Vanessa mischten „Forsthaus Rampensau“ auf. ©JOYN / Bernhard Eder Herbert Wallner war gemeinsam mit Model Carmen Kreuzer in die Sendung eingezogen. Nun hat er aber eine andere Frau an seiner Seite.

Aus einem Abenteuer wurde eine Beziehung

Nach dem Ende der Dreharbeiten trafen sich die beiden immer wieder. Um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen, verbrachten sie auch Zeit außerhalb Österreichs. Für Pertschi, die früher in Los Angeles lebte und mittlerweile in Graz zuhause ist, wurde aus der anfänglichen Romanze bald mehr. Einen Altersunterschied von 25 Jahren sieht sie dabei nicht als Hindernis. Wallner beschreibt seine Partnerin als „echte Kämpferin“. Sie wiederum bezeichnet ihn als „wilden Teufel“ – eine Seite an ihm, die sie besonders schätzt.

Er war in einer schweren Zeit für sie da

Besonders deutlich wurde die Bedeutung ihrer Beziehung, als Pertschi schwierige Monate durchmachte. Wegen ihres Visums musste sie zunächst eine Zeit in Serbien verbringen. Wallner fuhr laut dem Bericht immer wieder zu ihr. Noch belastender wurde es, als Pertschis Vater im Juli starb. Für sie sei dies eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens gewesen. Wallner habe sie in dieser Zeit unterstützt, für sie gekocht und ihr zugehört. Auch nach einer notwendigen Operation am Ellbogen stand er an ihrer Seite. Aus der zunächst jungen Beziehung entwickelte sich dadurch eine enge Partnerschaft.

Hochzeit und USA-Reise geplant

Mittlerweile denken die beiden offenbar bereits an die Zukunft. Laut Kleine Zeitung gibt es konkrete Hochzeitspläne. Außerdem soll eine gemeinsame Reise entlang der berühmten Route 20 durch die USA bevorstehen. Trotz ihrer Beziehung wollen beide weiterhin ihre eigenen Projekte verfolgen und sich gegenseitig nicht verändern. Pertschi, die in der Vergangenheit selbst bei mehreren TV-Formaten rund um Liebe und Partnersuche zu sehen war, hat ihre eigene Liebesgeschichte ausgerechnet in einer Realityshow gefunden. „Mittlerweile kann ich mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen“, sagt sie laut dem Bericht.