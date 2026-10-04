Lotto-Ziehung am 4. Oktober: Diese Zahlen wurden gezogen

Zwei Mal wurde der Lotto-Sechser nun nicht geknackt, dementsprechend ging es am Sonntag, 4. Oktober 2026, bei der Ziehung um einen Doppeljackpot - und zwei Millionen Euro. Wir wissen, welche Zahlen gezogen worden sind.

Weder in der regulären Ziehung am Mittwoch noch in der Bonusziehung am Freitag konnte der Lotto-Sechser geknackt werden. Damit dürfen sich Lotto-Spieler am Sonntag, 4. Oktober, über nicht weniger als zwei Millionen Euro freuen. Und da die Glücksfee bei der Bonusziehung scheinbar komplett die Füße hochgelegt und einen freien Tag eingelegt hat, ist es auch beim Joker und beim Fünfer mit Zusatzzahl um einen Jackpot gegangen. Beim Joker waren knapp 300.000 Euro im Topf, beim Fünfer mit Zusatzzahl etwa 160.000. In der folgenden Infobox findet ihr die gezogenen Zahlen der Ziehung.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 4. Oktober 2026 gezogen: Lotto : 1, 15, 19, 39, 40, 44 Zusatzzahl: 28

: 1, 15, 19, 39, 40, 44 Zusatzzahl: 28 LottoPlus, 1. Ziehung : 17, 22, 25, 31, 42, 44

: 17, 22, 25, 31, 42, 44 LottoPlus, 2. Ziehung : 6, 8, 17, 19, 30, 40

: 6, 8, 17, 19, 30, 40 Joker: 5, 6, 8, 3, 2, 8 alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf die Lotto-Bonusziehung vom 2. Oktober

Wie bereits erwähnt, hat die Lotto-Bonusziehung am Freitag mit größeren Gewinnen nicht gerade gekleckert. So hat es bei der Hauptziehung weder im ersten noch im zweiten Gewinnrang einen Gewinner gegeben. Auch bei der ersten LottoPlus-Ziehung gingen die Teilnehmer leer aus. Bei der zweiten Ziehung hat es dann aber doch einen Gewinner gegeben. Die Kombination war für einen Tiroler rund 96.000 Euro wert. Dabei hat er oder sie nichts dem Zufall überlassen und mit nicht weniger als zwölf Tipps teilgenommen. Der Achte war schließlich der glücksbringende Tipp. Über den 30.000-Euro-Bonus darf sich ein Oberösterreicher freuen. Beim Joker hat es keinen Tipp mit der richtigen Kombination und dem „Ja“ gegeben.