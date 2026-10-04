Nach Krebsdiagnose: Jazz Gitti gibt Gesundheitsupdate

Die 80-jährige Martha Butbul, allgemein bekannt als Jazz Gitti, hatte in diesem Jahr eine schwere gesundheitliche Diagnose erhalten. Bei ihr wurde ein Merkelzellkarzinom am rechten Ellbogen festgestellt. Nach der Entfernung des Tumors und einer anschließenden Hauttransplantation folgte eine mehrwöchige Strahlentherapie. Nun meldet sich die Sängerin mit einem erfreulichen Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Keine Hinweise auf Metastasen

Wie die 80-Jährige in einem aktuellen Posting mitteilt, wurde bei ihr am 16. Mai ein Merkelzellkarzinom am rechten Ellbogen entfernt. Anschließend war aufgrund des Eingriffs noch eine Hauttransplantation notwendig. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten: Eine aktuelle PET-CT-Untersuchung zeigte laut Jazz Gitti keine vergrößerten Lymphknoten und keinen Hinweis auf Metastasen. „Das aktuelle PET-CT brachte große Erleichterung“, schreibt die Sängerin und Unterhaltungskünstlerin.

„Endlich keine Strahlentherapie mehr!“

Auch eine Chemotherapie ist demnach nicht erforderlich. Um das Risiko eines Rückfalls möglichst gering zu halten, wurde dennoch eine Strahlentherapie durchgeführt. Fünf Wochen lang wurde sie täglich bestrahlt, um mögliche verbliebene Krebszellen zu beseitigen. Mittlerweile ist diese Behandlung abgeschlossen. „Endlich keine Strahlentherapie mehr!“, schreibt die Wienerin erleichtert.

Nun soll sich der Ellbogen erholen

Ganz ohne Folgen blieb die Behandlung allerdings nicht. Die Strahlentherapie habe laut Jazz Gitti den „leider notwendigen Schaden“ an ihrem Ellbogen verursacht. Nun steht daher die nächste Behandlung an: Eine Lasertherapie soll dabei helfen, dass sich die Haut wieder erholt und erneuert. Zum Abschluss bedankt sich Jazz Gitti bei ihren Unterstützern: „Danke an alle für eure Unterstützung – das bedeutet mir sehr viel.“