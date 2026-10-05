Alte Bauernregel zum 6. Oktober warnt vor Insekten-Invasion

"Sankt Bruno, der Kartäuser, lässt die Fliegen in die Häuser": Diese Bauernregel zum 6. Oktober könnte auch heuer ins Schwarze treffen. Die Nachttemperaturen treiben Fliegen und andere Insekten vermehrt in Wohnungen und Häuser.

Hinter der alten Regel steckt ein reales Naturphänomen. Fliegen sind wechselwarm und reagieren empfindlich auf kühlere Herbstnächte. Wenn die Temperaturen sinken, suchen sie geschützte Orte zum Überwintern und krabbeln durch Fenster, Türen oder kleine Ritzen ins Haus.

Wetter spielt mit

Die Meteorologen erwarten österreichweit bis Wochenmitte zwar noch freundliches Herbstwetter, die Nächte werden aber deutlich kühler. Genau diese Temperaturunterschiede begünstigen das Verhalten, das die Bauernregel beschreibt.

Treffsichere Regel

Viele Bauernregeln gelten heute als überholt oder wenig verlässlich. Die Bruno-Regel gehört jedoch zu den Ausnahmen: Sie basiert auf gut dokumentierten biologischen Vorgängen und beschreibt keine langfristige Wetterprognose, sondern das tatsächliche Verhalten der Insekten im Herbst.