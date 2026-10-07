„Tatort“-Star Adele Neuhauser kocht groß auf: „Tut der Seele gut“

Über eine ganz besondere Köchin haben sich rund 150 obdachlose Menschen kürzlich in der Gruft in Wien freuen dürfen. Gemeinsam mit der Caritas stand nämlich plötzlich "Tatort"-Star Adele Neuhauser vor ihnen und gab das Essen aus.

Der ein oder andere wird kürzlich wohl große Augen gemacht haben, als er in die Gruft gekommen ist, um sich das Essen abzuholen. Dort stand nämlich plötzlich Schauspielerin Adele Neuhauser, bekannt für ihre Rolle im „Tatort“, vor ihnen. Das hat man dann doch nicht alle Tage, dass man die Schinken- und Krautfleckerl mit Salat von einem wahren Fernseh-Star gekocht und überreicht bekommt.

©Caritas Wien Adele Neuhauser hat dabei geholfen, rund 150 Obdachlosen in der Wiener Gruft Essen zu machen und es dann auszuteilen.

Adele Neuhauser: „Herrlich, in diesen Größenordnungen zu kochen“

Neuhauser selbst erklärt, es sei „herrlich, in diesen Größenordnungen zu kochen“. Und weiter: „Wir sehen, dass immer mehr Menschen unter Not leiden und es tut der Seele gut, Menschen zu helfen.“ Und die Betroffenen haben sich sichtlich über das Essen gefreut, weiß die Caritas Wien. So meint etwa Sigi, ein Klient: „Hat super geschmeckt. Mit viel Liebe gekocht. Das schmeckt man.“ Die Gruft wird übrigens 40 Jahre alt. Und zu dem Anlass gibt es auch eine Aktion. So kann man etwa für 21 Euro monatlich einem Menschen warmes Essen für eine Woche schenken. Wie man spenden kann, erfahrt ihr hier online auf der Caritas-Website.