Fast 4,3 Millionen Euro: Österreicher knackt Lotto-Vierfachjackpot

Beim Lotto-Vierfachjackpot vom Sonntag, 11. Oktober, hat es eine Hauptgewinn gegeben. Ein Österreicher geht dadurch mit fast 4,3 Millionen Euro heim. Es dürfen sich aber auch einige weitere Teilnehmer über große Gewinne freuen.

Sonntagabend, 11. Oktober 2026, wurde wie üblich wieder Lotto gespielt. Nachdem in den vier Ziehungen zuvor jeweils niemand die sechs Richtigen hatte, ging es um fast 4,3 Millionen Euro – und einen Vierfachjackpot. Die Zahlen 10, 18, 23, 33, 38 und 40 brachten einem Österreicher dabei einen wahren Geldregen, wie man auf der Seite der Österreichischen Lotterien bereits sehen kann. Er hatte nämlich als einziger Spielteilnehmer alle Zahlen richtig am Schein und ist in wenigen Wochen Multimillionär. Welche Zahlen gezogen worden sind, findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 11. Oktober 2026, gezogen: Lotto : 10, 18, 23, 33, 38, 40; Zusatzzahl: 43

: 10, 18, 23, 33, 38, 40; Zusatzzahl: 43 LottoPlus, 1. Ziehung : 3, 5, 6, 20, 24, 32

: 3, 5, 6, 20, 24, 32 LottoPlus, 2. Ziehung : 1, 10, 13, 14, 35, 42

: 1, 10, 13, 14, 35, 42 Joker: 4, 9, 2, 3, 2, 5 alle Angaben ohne Gewähr

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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LottoPlus-Spieler gewinnt 500.000 Euro

Neben dem Lotto-Sechser hat es aber auch noch zahlreiche weitere Großgewinne gegeben. So war etwa der Fünfer mit Zusatzzahl ebenfalls für einen einzigen Gewinner mehr als 157.000 Euro wert. Bei LottoPlus ist es um 500.000 Euro gegangen. Eine Chance, die sich die Glücksfee nicht entgehen ließ. Und so hat sie neuerlich einem Spielteilnehmer einen Sologewinn und damit eine halbe Million Euro beschert. Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung hat es keinen Sechser gegeben, hier wurde das Geld aus dem ersten Rang auf die Fünfer aufgeteilt. Beim Joker schließlich waren es dann zwei Gewinner im ersten Rang. Beide hatten die sechs Richtigen und das „Ja“ angekreuzt und gewinnen damit jeweils fast 120.000 Euro.