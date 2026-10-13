Kärntnerin verdreht Murtaler Bauern den Kopf: „Werde nicht mehr heimfahren“

Bei „Bauer sucht Frau“ sorgt eine Kärntnerin für ordentlich Wirbel: Die 20-jährige Lisa trifft verspätet am Hof des Murtalers Peter (23) ein und scheint bei ihm sofort Eindruck zu hinterlassen.

Am Mittwochabend (14. Oktober) geht es bei „Bauer sucht Frau“ auf ATV und JOYN wieder heiß her. Besonders am Hof des 23-jährigen Murtalers Peter dürfte es spannend werden. Denn mit der 20-jährigen Lisa aus Kärnten trifft überraschend eine weitere Hofdame ein. Ihre verspätete Ankunft sorgt bei den beiden anderen Kandidatinnen Vani und Lissi für Verwunderung. Peter hingegen scheint von der neuen Hofdame sofort begeistert zu sein.

Murtaler Peter schwärmt von Kärntnerin

Schon beim ersten Aufeinandertreffen scheint die Chemie zwischen Peter und Lisa zu stimmen. „Zwischen mir und der Lisa hats gleich voll gepasst, wir waren auf einer Wellenlänge“, erzählt der 23-Jährige begeistert. Auch die Kärntnerin macht kein Geheimnis aus ihren Absichten und zeigt sich ausgesprochen selbstbewusst. „Ich bleib definitiv da beim Peter. Ich werde nicht mehr heimfahren“, stellt die 20-Jährige klar.

Konkurrenz bekommt Druck

Für Vani und Lissi bedeutet die Ankunft der Kärntnerin jedenfalls neue Konkurrenz. Die bisher entspannte Stimmung am See ist dahin. Ob Lisa das Herz des Murtalers tatsächlich erobern kann oder die anderen Hofdamen noch die Nase vorne haben, bleibt spannend. Wie es am Hof von Peter weitergeht, zeigt ATV am Mittwoch, dem 14. Oktober, um 20.15 Uhr. Die Folge ist auch auf JOYN zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 17:00 Uhr aktualisiert