Hansi Hinterseer kündigt Tour an – doch Österreich geht leer aus

Acht Konzerte, zwei Etappen, aber kein einziger Tourstopp in Österreich: Schlagerstar Hansi Hinterseer zieht es 2027 wieder auf die Bühne. Seine neue Tour führt den Tiroler allerdings ausschließlich nach Deutschland.

Hansi Hinterseer hat wieder einiges vor: Der 72-jährige Tiroler geht 2027 mit seinem Programm „Das Beste“ auf große Deutschland-Tour. Gemeinsam mit THOMANN Management bringt er seine größten Hits und Geschichten aus seiner langen Karriere auf die Bühne. Doch während sich seine deutschen Fans auf acht Konzerte freuen dürfen, müssen sich seine Anhänger in Österreich vorerst gedulden. Denn auf dem Tourplan findet sich kein einziger heimischer Stopp.

Acht Konzerte geplant

Los geht es am 28. Mai 2027. Bis zum 31. Mai stehen gleich vier Auftritte auf dem Programm. Danach ist erst einmal Pause, ehe Hinterseer von 11. bis 14. November vier weitere Konzerte gibt. Insgesamt sind damit acht Termine angekündigt, die allesamt in Deutschland stattfinden. Ob die Tour noch um weitere Auftritte ergänzt wird, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Vom Schnee zur Bühne

Dass Hansi Hinterseer nicht nur auf der Skipiste eine gute Figur macht, hat er längst bewiesen. Der frühere Skirennläufer, zweifache Profiweltmeister und Gesamtweltcupsieger steht mittlerweile seit mehr als 30 Jahren als Sänger auf der Bühne. Mit seinen volkstümlichen Schlagern begeistert er mehrere Generationen. Auch als Schauspieler in Heimatfilmen und als Fernsehstar machte sich der Tiroler einen Namen. Bei seiner neuen Tour will er nun auf seine verschiedenen Karrieren zurückblicken und neben seinen Liedern auch persönliche Anekdoten zum Besten geben.

Heimische Auftritte

Ganz ohne Hansi Hinterseer müssen seine österreichischen Fans 2027 allerdings nicht auskommen. Noch bevor die Deutschland-Tour startet, stehen zwei Auftritte in Oberösterreich auf dem Programm. Am 22. Mai ist der Schlagerstar in Leonding zu Gast, am 23. Mai folgt ein Konzert in Gmunden. Die beiden Termine gehören allerdings nicht zur angekündigten „Das Beste“-Tour. Wer den Tiroler im Rahmen seiner neuen Konzertreihe erleben möchte, muss nach bisherigem Stand also die Grenze überqueren.