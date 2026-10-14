Peter Klien holt mit „Gute Nacht Österreich“ dritten Fernsehpreis

Zum dritten Mal darf sich Peter Klien über den Fernsehpreis beim Österreichischen Kabarettpreis freuen. Seine Sendung „Gute Nacht Österreich“ setzte sich bei der Publikumswahl durch. Auch der Onlinepreis wurde vergeben.

Jetzt stehen auch die letzten Preisträger des Österreichischen Kabarettpreises 2026 fest. Am Dienstag, dem 13. Oktober, wurden im Rahmen einer Gala im Globe Wien die Gewinner des Fernseh- und Onlinepreises bekanntgegeben. Besonders freuen darf sich Peter Klien: Seine ORF-Sendung „Gute Nacht Österreich“ wurde bereits zum dritten Mal mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet. Auch beim Onlinepreis hatte das Publikum das letzte Wort. Hier konnte sich Ebru Sokolova, bekannt als „Schwesta Ebra“, durchsetzen.

Klien bedankt sich

Peter Klien nahm die Auszeichnung mit einer ordentlichen Portion Humor auf. „Ich bedanke mich bei allen, die unsere Sendung schauen und für uns abgestimmt haben. Ich bedanke mich aber auch bei allen, die unsere Sendung schauen und nicht für uns abgestimmt haben.“ Auch die Politik bekam ihr Fett weg. Denn ohne die „Glanzleistungen“ der Politikerinnen und Politiker wäre seine Sendung laut Klien nicht halb so lustig. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz gratulierte ebenfalls und betonte, dass politische Satire genau hinschauen, hinterfragen und unbequem sein müsse.

Weitere Preisträger

Neben den beiden Publikumspreisen werden beim Österreichischen Kabarettpreis vier weitere Auszeichnungen von einer unabhängigen Fachjury vergeben. Der Hauptpreis geht heuer an Severin Groebner, während Chrissi Buchmasser den Förderpreis erhält. Über den Programmpreis darf sich David Scheid für „The Kabarettist“ freuen. Der Sonderpreis geht an Robert Steiner und Stefan Gaugusch. Die beiden bringen das Publikum von ORF Radio Wien bereits seit 2005 als Moderator und Ratte Rolf Rüdiger zum Lachen.

Im Dezember im TV

Wer die Preisverleihung im Fernsehen verfolgen möchte, muss sich noch etwas gedulden. ORF 1 und ORF ON zeigen die Gala am Freitag, dem 11. Dezember 2026, um 23.10 Uhr. Durch den Abend führte erneut Clemens Maria Schreiner. Der Österreichische Kabarettpreis wird seit 1999 jährlich vergeben und umfasst mittlerweile sechs Kategorien. Beim Fernsehpreis standen heuer ausschließlich ORF-Produktionen zur Wahl, darunter neben „Gute Nacht Österreich“ auch „Maschek“, „Pratersterne“, „Die Tafelrunde“ und „Die Kabarett Talente Show“.