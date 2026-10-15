Simone Lugner sorgt im „Forsthaus“ für Rätselraten: Das steckt hinter ihrer Strategie

Während sich einige Kandidaten auf der Kärntner Alm gemeinsam amüsieren, zieht sich Simone Lugner lieber in die Küche zurück. Das sorgt bei ihren Mitbewohnern für Gesprächsstoff. Manche fragen sich, ob sie sich in der Gruppe unwohl fühlt oder einfach lieber für sich bleibt. Andere können mit ihrer Art wenig anfangen. Auch die ungewöhnliche Teamkonstellation mit Zirkusdirektor Alexander Schneller wird diskutiert. Dieser hat sich bei den anderen Teilnehmern bereits beliebt gemacht. Er kümmert sich um Kaffee für die Gruppe, macht Komplimente und sorgt mit seinen Jongliereinlagen für Unterhaltung. Für Simone Lugner ist genau das offenbar ein wichtiger Punkt. Sie habe Alexander bewusst als Partner ausgewählt, weil er anders sei als sie selbst. Ihre Rechnung: Wenn er bei den anderen gut ankommt, könnten sie als Team zunächst vor einem Rauswurf sicher sein.

©ATV/Berhard Eder | Die neue Folge „Forsthaus Rampensau“ ist am Freitag zu sehen.

Erste Kandidaten fürchten das Aus

Doch nicht alle fühlen sich in der Gruppe sicher. Comedian Butti und weitere Teilnehmer rätseln über Simone Lugners Verhalten. Rafael kann sich sogar vorstellen, sie bei der ersten Gelegenheit aus dem Wettbewerb zu wählen. Auch Musikerin Ebru macht sich Sorgen um ihren Verbleib. Sie befürchtet, dass sich bereits zu viele Kandidaten untereinander gut verstehen und dadurch einzelne Teams ins Hintertreffen geraten könnten. Ihre Partnerin Julia kann diese Befürchtungen hingegen nicht nachvollziehen. Zusätzliche Spannung verspricht eine mögliche Allianz zwischen Ebru und Julia sowie Philisha und Shira. Ob diese Verbindung bei der ersten Entscheidung tatsächlich eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten.

Erste Spiel entscheidet über Rauswurf

Bevor die Kandidaten ihre Stimmen abgeben, steht eine Herausforderung auf dem Programm. Beim Gruppenspiel „Ringe-Reiher, dreckiger Dreier“ müssen die Teilnehmer rote Ringe aus einem Schlammbecken holen und knifflige Quizfragen beantworten. Für das siegreiche Team gibt es einen entscheidenden Vorteil: Es ist vor dem Rauswurf geschützt. Damit könnte auch Simone Lugners Strategie erstmals auf die Probe gestellt werden. Wie sich die Teams schlagen und wer das Forsthaus verlassen muss, zeigt sich in der nächsten Folge. Diese läuft am Freitag um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.