Niederösterreicher erleidet schwere Hirnblutung: „Das war nicht mehr mein Mann“

Nach einer geplanten OP erlitt ein Niederösterreicher eine schwere Hirnblutung und wurde zum Pflegefall. Seine Ehefrau kümmert sich seither rund um die Uhr um ihn. Die Doku-Reihe „Pfusch am Patienten“ zeigt den bewegenden Fall.

Gabi und Julius aus Niederschleinz in Niederösterreich hatten nach 45 gemeinsamen Jahren auf einen entspannten Ruhestand gehofft. Doch nach einem geplanten Eingriff an einer Gefäßverbindung im Kopf kam es zu einer schweren Hirnblutung. Seitdem ist Julius auf umfassende Pflege angewiesen. Für seine Frau hat sich dadurch der Alltag grundlegend verändert. Sie betreut ihren Mann rund um die Uhr und muss damit umgehen, dass er nicht mehr der Mensch ist, den sie über Jahrzehnte gekannt hat. „Das war nicht mehr mein Mann“, erinnert sich Gabi an die Zeit nach dem Eingriff. Besonders schmerzhaft sei für sie, dass sich ihr gemeinsames Leben nicht mehr so führen lasse wie früher. „Ich vermisse am meisten, dass er nicht mehr so ist wie früher, dass es nicht mehr zu ändern ist.“

©ProSiebenSat1Puls4 „Ich vermisse, wie er früher war“. ©ProSiebenSat1Puls4 Eine Operation veränderte das Leben des Ehepaars für immer.

„In dieser Situation hatte ich nur Hass in mir“

Nach der Operation bleiben für die Familie viele Fragen offen. Vor Gericht soll nun geklärt werden, ob es während des Eingriffs zu einem folgenschweren Fehler kam, und auch seine Patientenverfügung, die laut Familie nicht entsprechend berücksichtigt wurde, wird dabei zum zentralen Thema. Für Gabi ist das Geschehene bis heute schwer zu akzeptieren: „In dieser Situation hatte ich nur Hass in mir, Hass gegenüber dem System.“

Behandlungsfehler als Thema der Doku

Der Fall ist Teil der zweiten Folge von „Pfusch am Patienten“. Die Sendung beleuchtet Schicksale von Menschen, deren Leben durch schwerwiegende medizinische Komplikationen oder mutmaßliche Behandlungsfehler verändert wurde. Neben dem Fall aus Niederösterreich wird auch die Geschichte eines Buben aus der Steiermark thematisiert, bei dem ein Tumor zu spät erkannt worden sein soll und der deshalb ein Bein verlor. Medizinrechtsanwältin Karin Prutsch-Lang spricht in der Sendung über Probleme und Risiken im Gesundheitssystem. Ihren Einschätzungen zufolge können Patientinnen und Patienten mitunter schwerwiegende Folgen erleben, wenn bei einer Behandlung etwas schiefläuft.