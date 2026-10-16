Andreas Gabalier kämpft mit den Tränen: Was bei seinen Proben passiert ist

So emotional erlebt man Andreas Gabalier nicht alle Tage. Bei den Vorbereitungen auf seine neue Tour wurde der Steirer von seinen Gefühlen überwältigt. Und dann verriet er auch noch eine kuriose Geschichte aus seiner Jugend.

Dass ihn dieses neue Konzertkonzept selbst so sehr berühren würde, hätte er möglicherweise nicht erwartet. Bereits bei den Proben wurde es emotional und zwar nicht nur für ihn.

Dass ihn dieses neue Konzertkonzept selbst so sehr berühren würde, hätte er möglicherweise nicht erwartet. Bereits bei den Proben wurde es emotional und zwar nicht nur für ihn.

Andreas Gabalier ist für seine energiegeladenen Auftritte und seine großen Shows bekannt. Doch diesmal schlägt der 41-Jährige ganz andere Töne an. Statt vor Zehntausenden Menschen in riesigen Arenen zu stehen, setzt der gebürtige Steirer auf eine persönlichere Atmosphäre. Dass ihn dieses neue Konzertkonzept selbst so sehr berühren würde, hätte er möglicherweise nicht erwartet. Bereits bei den Proben wurde es emotional und zwar nicht nur für ihn.

Bei den Proben flossen die Tränen

Der Anlass für die besondere Konzertreihe ist das zehnjährige Jubiläum seines MTV-Unplugged-Auftritts. Dafür hat sich Gabalier musikalische Unterstützung aus Tschechien geholt: Ein elfköpfiges Streichorchester begleitet ihn auf seiner Tour. Was die Zusammenarbeit besonders macht? Die Musiker verstehen seine deutschen Liedtexte nicht. Trotzdem scheint die Verständigung auf musikalischer Ebene bestens zu funktionieren. Gegenüber der deutschen „Bild“ erzählte Gabalier, wie sehr ihn diese Verbindung bewegt. „Schon bei den Proben hatten wir oft Tränen in den Augen, weil wir diese sehr tiefe Beziehung untereinander gespürt haben“, berichtete der Sänger. Für den 41-Jährigen offenbar ein besonderer Moment. Denn obwohl zwischen ihm und den Musikern eine sprachliche Barriere besteht, scheint die gemeinsame Musik sie umso stärker zu verbinden.

Gabalier zeigt sich von einer anderen Seite

Mit der Jubiläumstour schlägt der Volks-Rock’n’Roller bewusst einen anderen Weg ein. Große Stadien und aufwendige Bühnenshows stehen diesmal nicht im Mittelpunkt. Stattdessen führt ihn seine Konzertreise in Opernhäuser und Konzertsäle. Dort präsentiert er seine bekannten Lieder gemeinsam mit seiner Band und dem Streichorchester in einem neuen musikalischen Gewand. Beim Tourauftakt in Berlin waren rund 2.000 Fans dabei. Gabalier selbst beschreibt das Konzept als „ein schönes, handgemachtes Abendprogramm auf hohem musikalischem Niveau“. Insgesamt stehen 21 Konzerte in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf dem Programm. Die Tour läuft bis zum 25. November 2026.

Sein erstes Bier? Eine ziemliche Enttäuschung

Doch neben den emotionalen Momenten hatte Gabalier in Berlin auch eine Geschichte auf Lager, die für Schmunzeln sorgte. Seine Verbindung zu Tschechien reicht nämlich viel weiter zurück als die aktuelle Zusammenarbeit mit dem Orchester. Als Jugendlicher verbrachte er im Rahmen eines Schüleraustauschs zwei Wochen in Budweis. Dort machte der damals 13-Jährige eine Erfahrung, die ihm offenbar bis heute in Erinnerung geblieben ist: Er trank sein erstes Bier. Ein großer Genuss war das allerdings nicht. „Ich habe mit 13 in Budweis mein erstes Bier getrunken. Das hat damals überhaupt nicht geschmeckt“, erinnerte sich Gabalier gegenüber der „Bild“. Dass er es trotzdem probierte, hatte einen einfachen Grund: In Budweis, das für seine Biertradition bekannt ist, gehörte das für ihn damals offenbar dazu.

Heute sieht die Sache anders aus

Mehr als zwei Jahrzehnte später scheint sich Gabaliers Geschmack jedenfalls verändert zu haben. In Berlin scherzte der Sänger: „Von Wasser kann ich meinen Durst nicht stillen. Vielleicht gibt es eine eisgekühlte Hopfenkaltschale?“ Die passende Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Gabalier bekam tatsächlich ein kühles Bier gereicht.