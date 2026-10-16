Bei McDonald’s steht eine besondere Neuheit bevor: Gemeinsam mit der Wiener Sängerin Rose May Alaba wurde ein neues Produkt entwickelt. Ab 20. Oktober soll es österreichweit erhältlich sein. Was dahintersteckt, bleibt noch geheim.

Bei McDonald’s Österreich tut sich etwas und diesmal steckt eine bekannte heimische Musikerin dahinter. Ab Dienstag, dem 20. Oktober, kommt eine neue Kreation in die Restaurants, die es in dieser Form bei der Fast-Food-Kette bisher noch nicht gegeben haben soll. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit der Wiener Sängerin Rose May Alaba. Viel will das Unternehmen noch nicht verraten. Einen Hinweis gibt es allerdings schon: Wer es gerne scharf mag, dürfte auf seine Kosten kommen.

Neue McDonald’s-Kreation ab 20. Oktober

Unter dem Motto „From Rose May With Heat“ kündigt McDonald’s Österreich die Zusammenarbeit mit der Musikerin an. Die neue Kreation soll ab dem 20. Oktober in allen österreichischen McDonald’s-Restaurants erhältlich sein. Was genau auf die Speisekarte kommt, hält das Unternehmen derzeit noch unter Verschluss. Fest steht laut Ankündigung lediglich, dass es sich um eine gemeinsam entwickelte Produktneuheit handelt. Auch beim Geschmack lässt McDonald’s bereits durchblicken, in welche Richtung es gehen könnte: Die Neuheit soll vor allem eines werden, scharf. Weitere Hinweise will das Unternehmen in den kommenden Tagen über seine Social-Media-Kanäle veröffentlichen.

Rose May Alaba bringt ihren Geschmack ein

Für die Zusammenarbeit hat sich McDonald’s eine Musikerin ausgesucht, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch beim Thema Essen eine persönliche Verbindung mitbringt. Rose May Alaba wurde in Wien geboren und hat philippinische sowie nigerianische Wurzeln. Ihre Familie betreibt selbst ein Restaurant. Die Sängerin ist außerdem als Fan der Fast-Food-Kette bekannt. Nun durfte sie offenbar selbst mitgestalten, was künftig auf den Tabletts der Gäste landen soll.

Von der Musik auf die Speisekarte

Musikalisch hat sich Rose May Alaba längst einen eigenen Namen gemacht. Mit ihrem Nummer-1-Hit „Love Me Right“ machte sie auf sich aufmerksam. Auch mit ihrem Projekt „ROZEY“ und der Single „JUMP“ setzte die Künstlerin ihren musikalischen Weg fort. Ihr Stil verbindet unter anderem Afropop, R&B und Pop. Nun wagt sie einen Ausflug in die Gastronomie, zumindest in Form einer gemeinsamen Produktentwicklung mit McDonald’s. Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich, erklärt zur Zusammenarbeit: „Mit dieser Kampagne gehen ganz viele Wünsche in Erfüllung.“ Gemeinsam habe man etwas Neues für die Fans der Sängerin und die McDonald’s-Gäste entwickelt.