Formel-1-Star Max Verstappen startet im Mercedes: Das steckt dahinter

Normalerweise kennt man Max Verstappen im Cockpit eines Formel-1-Boliden. Doch an diesem Wochenende tauscht der vierfache Weltmeister seinen gewohnten Rennwagen gegen einen Mercedes. Und das nicht etwa für eine gemütliche Testfahrt: Der 29-Jährige tritt am Samstag, dem 17. Oktober, beim Saisonfinale der GT World Challenge Europe im portugiesischen Portimão an. Dort wartet eine ganz andere Herausforderung auf den Niederländer.

Verstappen fährt plötzlich einen Mercedes

Für Formel-1-Fans dürfte allein der Anblick ungewohnt sein: Max Verstappen am Steuer eines Mercedes-AMG GT3. Hintergrund ist allerdings kein Wechsel in der Formel 1. Verstappen startet für sein Team Verstappen Racing beim Finale des GT World Challenge Europe Endurance Cup. Auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão wird er sich das Cockpit mit Chris Lulham und Ben Barnicoat teilen. Ursprünglich waren für den Einsatz andere Fahrer vorgesehen. Weil der Renntermin verschoben wurde und sich dadurch eine Überschneidung mit Verpflichtungen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft ergab, stehen Dani Juncadella und Jules Gounon nicht zur Verfügung. Verstappen nutzt nun die Gelegenheit, selbst ins Rennauto zu steigen.

Formel-1-Weltmeister will auch hier gewinnen

Dass Verstappen nicht nur in der Formel 1 schnell unterwegs ist, hat er bereits bei anderen Motorsport-Einsätzen gezeigt. Erst in diesem Jahr sammelte er beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring weitere Erfahrungen im GT3-Sport. Dort war er ebenfalls mit einem Mercedes-AMG GT3 unterwegs. In Portugal wartet nun sein Debüt in der GT World Challenge Europe. Der Unterschied zur Formel 1 ist beträchtlich: Statt alleine ein komplettes Rennen zu bestreiten, teilt sich Verstappen das Auto mit seinen Teamkollegen. Fahrerwechsel, unterschiedliche Rennstrategien und der Umgang mit dem Verkehr auf der Strecke spielen eine wichtige Rolle. Dass ihn diese Herausforderung reizt, machte der Niederländer gegenüber dem Motorsportportal „Speedweek“ deutlich. „Wir sind hier, um zu gewinnen. Das ist immer das Ziel“, erklärte Verstappen sinngemäß. Dabei betonte er auch, wie viel Freude ihm der Wechsel zwischen unterschiedlichen Motorsportklassen bereitet.

Rennen findet am Samstag statt

Das Saisonfinale der GT World Challenge Europe geht am Samstag, dem 17. Oktober 2026, in Portimão über die Bühne. Auf dem Programm steht ein dreistündiges Langstreckenrennen, bei dem Verstappen gemeinsam mit seinen beiden Teamkollegen um ein gutes Ergebnis kämpfen wird. Der Start ist für 18 Uhr österreichischer Zeit vorgesehen. Bereits am Freitag stehen die Qualifying-Sessions auf dem Programm. Dort entscheidet sich, von welcher Position die Teams ins Rennen gehen. Für Verstappen wird es damit ein intensives Motorsport-Wochenende, allerdings ohne seinen gewohnten Formel-1-Rennwagen.

Hier können Fans Verstappen live sehen

Wer den Auftritt des vierfachen Formel-1-Weltmeisters verfolgen möchte, muss dafür nicht nach Portugal reisen. Das Rennen wird am Samstag über Red Bull TV sowie den YouTube-Kanal Red Bull Motorsports übertragen. Zusätzlich ist ein eigener Onboard-Livestream geplant, der Verstappens Fahrt aus der Cockpitperspektive zeigt. Für Zuschauer in Österreich ist der Livestream laut Veranstalter verfügbar. In einigen anderen Ländern gelten hingegen Einschränkungen.