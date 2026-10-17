Fährt Marcel Hirscher in Sölden? Entscheidung jetzt fix

Ski-Superstar Marcel Hirscher hat rund eine Woche vor dem Start des Ski-Weltcups in Sölden (Tirol) entschieden, ob er mit dabei sein wird oder nicht.

In ziemlich genau einer Woche geht der Ski-Weltcup los, die Schneeverhältnisse in Sölden (Tirol) passen für den Auftakt. Traditionell ist dieser am Rettenbach-Gletscher mit je einem Riesentorlauf für Damen und Herren. Obwohl zahlreiche Superstars und Größen des Sports mit dabei sein werden, hat sich in den letzten Wochen doch – wie schon im Vorjahr – vieles um nur einen Namen gedreht: Marcel Hirscher. Österreichs Ski-Superstar, der bei seinem zweiten Comeback weiterhin für die Niederlande starten möchte, hat nun auch bekannt gegeben, ob er dabei ist oder nicht.

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Marcel Hirscher greift Riesentorlauf-Wildcards (noch) nicht an

Und obwohl er eine Wildcard hätte und damit mit der noch passablen Startnummer 31 statt irgendwo ganz weit hinten starten hätte können, hat sich der Salzburger dafür entschieden, beim Weltcup-Auftakt in Sölden noch nicht mit dabei zu sein. Nach der im Dezember 2024 erlittenen, schweren Verletzung würde noch etwas auf die Weltspitze fehlen. Der mittlerweile 37-Jährige hat sich mit seinem Management daher eben dazu entschieden, die vier Wildcards für den Riesentorlauf unberührt zu lassen – vorerst jedenfalls.