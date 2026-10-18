Winter-Warnsignal: Oktober-Bauernregeln warnen jetzt vor bitterer Kälte

Milder Oktober, eisiger Januar oder doch wenig Schnee zu Weihnachten? Gleich mehrere alte Bauernregeln sollen verraten, wie der kommende Winter wird. Besonders die nächsten Tage könnten laut Volksmund entscheidend sein.

Wie kalt wird die kommende Jahreszeit tatsächlich? Glaubt man alten Bauernregeln, könnten ausgerechnet die nächsten Tage erste Hinweise liefern.

Wie kalt wird die kommende Jahreszeit tatsächlich? Glaubt man alten Bauernregeln, könnten ausgerechnet die nächsten Tage erste Hinweise liefern.

Der Oktober neigt sich langsam dem Ende zu und damit rückt auch der Winter immer näher. Doch wie kalt wird die kommende Jahreszeit tatsächlich? Glaubt man alten Bauernregeln, könnten ausgerechnet die nächsten Tage erste Hinweise liefern. Denn zwischen dem 18. und 26. Oktober stehen gleich mehrere sogenannte Lostage an, die traditionell als Vorboten für das Winterwetter gelten.

Bauernregel warnt: Auf milden Oktober folgt eisiger Winter

Den Anfang macht der 18. Oktober, der sogenannte Lukastag. Eine alte Bauernregel warnt: „Ist Sankt Lukas mild und warm, folgt ein Winter, dass Gott erbarm.“ Demnach könnte ausgerechnet freundliches Herbstwetter ein schlechtes Zeichen für die kommenden Monate sein. Zeigt sich der Oktober rund um diesen Tag besonders mild, soll ein strenger Winter bevorstehen. Früher hatte der Lukastag zudem eine wichtige Bedeutung für die Landwirtschaft. So heißt es: „Wer an Lukas Roggen streut, es im Jahr darauf nicht bereut.“

Wenig Schnee zu Weihnachten? Dieser Tag soll es verraten

Bereits am 20. Oktober folgt mit dem Ursulatag der nächste wichtige Lostag. Besonders interessant ist dabei eine Bauernregel, die einen Blick auf das Weihnachtswetter wagt: „Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vorm Christfest sein.“ Sonnenschein an diesem Tag soll demnach auf einen eher schneearmen Beginn der kalten Jahreszeit hindeuten. Eine weitere Weisheit kündigt dagegen bereits den ersten Schnee an: „Sankt Ursula will uns sagen, bald könnt das Feld Schnee tragen.“

Erste Kälte könnte schon bald kommen

Auch der 21. Oktober steht ganz im Zeichen des nahenden Winters. „Wenn’s Sankt Severin gefällt, so bringt er mit die erste Kält‘“, lautet eine überlieferte Bauernregel. Nur zwei Tage später, am 23. Oktober, soll mit dem Krispinstag endgültig Schluss mit den letzten sommerlichen Erscheinungen sein. „Mit Krispin sind alle Fliegen hin“, heißt es im Volksmund. Die Regel deutet auf sinkende Temperaturen und das Ende der warmen Jahreszeit hin.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Warmer 26. Oktober soll kalten Januar ankündigen

Besonders spannend wird es schließlich am 26. Oktober. Denn auch für den Albinstag gibt es eine deutliche Wetterweisheit: „Warmer Sankt Albin bringt fürwahr stets einen kalten Januar.“ Sollte es an diesem Tag ungewöhnlich warm sein, könnte das laut Bauernkalender auf einen besonders frostigen Jahresbeginn hindeuten.

Wie zuverlässig sind die alten Wetterregeln?

Ob milder Herbst, früher Wintereinbruch oder Schnee zu Weihnachten: Laut den überlieferten Bauernregeln könnten die kommenden Tage einige Hinweise auf den Winter liefern. Wissenschaftlich belegt sind diese Zusammenhänge allerdings nicht. Langfristige Wetterentwicklungen lassen sich nicht zuverlässig aus dem Wetter einzelner Tage ableiten. Dennoch bleiben die alten Weisheiten spannend – besonders jetzt, wo sich der Herbst langsam dem Ende zuneigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert