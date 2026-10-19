Schneeprognose: Dieser Oktobertag soll weiße Weihnachten vorhersagen
Gibt es heuer weiße Weihnachten oder bleibt es bis zum Fest eher mild? Eine alte Bauernregel zum 21. Oktober soll einen ersten Hinweis darauf geben. Dabei spielt vor allem der Sonnenschein am Ursulatag eine wichtige Rolle.
Der Winter rückt langsam näher und damit stellt sich auch wieder die Frage, ob wir uns heuer auf weiße Weihnachten freuen dürfen. Schon unsere Vorfahren versuchten, anhand des Wetters im Herbst Rückschlüsse auf die kommenden Wintermonate zu ziehen. Besonders der 21. Oktober, der als Ursulatag bekannt ist, spielt dabei eine Rolle.
Sonnenschein könnte wenig Schnee bedeuten
Eine bekannte Bauernregel zum Ursulatag lautet nämlich: „Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vorm Christfest sein.“ Demnach könnte ein sonniger 21. Oktober darauf hindeuten, dass rund um Weihnachten heuer nur wenig Schnee fällt.
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Wie zuverlässig sind die Bauernregeln?
Auch wenn solche Wetterweisheiten seit Generationen weitergegeben werden, sind sie keine verlässlichen Vorhersagen. Ein einzelner sonniger oder trüber Oktobertag lässt keine sicheren Rückschlüsse auf das Wetter zu Weihnachten zu. Dafür spielen zu viele unterschiedliche Wetterfaktoren eine Rolle. Ob es heuer tatsächlich weiße Weihnachten gibt, bleibt also abzuwarten. Spannend bleibt dennoch, ob sich die alte Bauernregel zum Ursulatag in diesem Jahr bewahrheitet.