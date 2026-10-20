Skisprung-Star Stefan Kraft gibt Trennung bekannt: „Neues Kapitel beginnt“

Österreichs Skisprung-Superstar Stefan Kraft trennt sich von seiner langjährigen Skifirma Fischer. Das hat er auf seiner Instagram-Seite bekanntgegeben.

„Danke Fischer, dass ihr Teil meiner Reise wart“, startet das auf Englisch verfasste Posting des Salzburgers. Und weiter: „So viele unglaubliche Momente, so viel erreicht und so viele unzählige Träume gefeiert.“ Im Posting richtet er außerdem noch ein „großes Dankeschön an all jene, die Teil dieser unglaublichen Reise waren“. Diese unglaubliche Reise hat ihm unter anderem drei Mal den Gesamtweltcup, drei WM-Goldene und ein Olympiagold beschert.

Viel Geschichte, viele Emotionen hinter Partnerschaft

In der Bilderserie, die er zum Posting hochgeladen hat, sieht man, wie viel Geschichte und Emotionen hinter der Partnerschaft mit dem Ski-Ausrüster steckten. Das zeigen unter anderem Jugendfotos des Skisprung-Stars. Für ihn beginne nun „ein neues Kapitel“. Welches das ist bzw. zu welcher Skifirma er nun wechseln wird, hat er dabei noch nicht verraten. Dem Vernehmen nach dürfte es sich aber um die Marke „Van Deer“ handeln – der Marke von Ski-Superstar Marcel Hirscher.

Fischer zu Stefan Kraft: „Wir werden es vermissen, dass…“

In einem Kommentar unter dem Posting bedankt sich auch der Ausrüster Fischer selbst bei Kraft und meint – ebenfalls auf Englisch: „Wir werden es vermissen, dass du Teil der Fischer-Familie bist, wünschen dir aber dennoch nur das Beste für deine Zukunft.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 10:18 Uhr aktualisiert