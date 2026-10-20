Nicholas Ofczarek macht Krankheit öffentlich: „Manchmal ist es ein Problem…“

Nicholas Ofczarek ist wahrlich eine österreichische Schauspiel-Größe. Nun hat er aber eine Diagnose öffentlich gemacht, die er seit fast 30 Jahren schon kennt: Multiple Sklerose.

Die Diagnose hat der heute 55-Jährige im Alter von 27 Jahren erhalten, erklärt er im Interview mit dem Magazin „Fleisch“. Der Schauspiel- und Burgtheater-Star lebt damit also schon seit fast drei Jahrzehnten, die Krankheit hat er aber aus der Öffentlichkeit heraus gehalten. Dass sie aber nicht unproblematisch bei seinem Job ist, weiß er auch: „Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen“, erzählt er gegenüber „Fleisch“. Während er vor seiner Diagnose noch ein „körperbetonter Schauspieler“ gewesen sei, hätte er sich danach zu einem „sprachbetonteren Schauspieler“ entwickelt, so Ofczarek.

Ofczarek: „Diagnose nicht Ende des Lebens“

Nach knapp 28 Jahren hat er sich jedenfalls entschieden, doch auch in der Öffentlichkeit über seine Krankheit zu sprechen. Damit möchte er nämlich vor allem jungen Menschen helfen, die mit derselben Diagnose konfrontiert sind – und ihnen im besten Fall eine Perspektive eröffnen. „Dass man nämlich trotz und mit dieser Erkrankung seine Ziele verfolgen und erreichen kann“, so der Schauspieler. Die Diagnose würde jedenfalls nicht das Ende seines Lebens bedeuten, sondern sei ein „Aufruf zur Veränderung“.

Wer ist Nicholas Ofczarek?

Nicholas Ofczarek ist ein berühmter und beliebter österreichischer Schauspieler, der auch Mitglied des Wiener Burgtheaters ist. Zu seinen größten Rollen zählte etwa die Rolle des „Jedermann“ von 2010 bis 2012 bei den Salzburger Festspielen. Doch nicht nur auf der Bühne, wo er zahlreiche Rollen gespielt hat, ist er bekannt. Auch im Fernsehen hatte er viele große Auftritte – so etwa in den Serien „Der Pass“, „Kafka“, „Die Ibiza Affäre“ und „Sternstunde der Mörder“, sowie im Film „Das Geheimnis des Totenwaldes“ – und in vielen weiteren Filmen, Serien und Bühnenstücken.

Was ist Multiple Sklerose?

Bei Multipler Sklerose handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Da die Krankheit eine enorme Vielfalt an Beschwerden aufweist, wird sie oft auch als „Krankheit der 1.000 Gesichter“ bezeichnet. Zu den häufigsten Frühsymptomen gehören jedenfalls Sensibilitätsstörungen, wie Taubheitsgefühle und Kribbeln, Sehstörungen oder Muskelschwäche und Lähmungen. Zahlreiche weitere mögliche Beschwerden ergänzen das dann im Laufe der Jahre. Die Krankheit ist nicht heilbar, meist tritt sie schubförmig auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 16:49 Uhr aktualisiert