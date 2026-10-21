Weiße Weihnachten? Das heutige Wetter könnte dafür entscheidend sein

Wird Frau Holle zu Weihnachten ihre Betten ausschütteln? Laut einer alten Bauernregel soll das heutige Wetter ausschlaggebend dafür sein, ob zur Weihnachtszeit weiße Flocken fallen.

Das Wetter am heutigen Ursulatag soll einen Hinweis darauf geben, ob zu Weihnachten Schnee erwartet wird.

Das Wetter am heutigen Ursulatag soll einen Hinweis darauf geben, ob zu Weihnachten Schnee erwartet wird.

Der Winter rückt näher und die Frage nach weißen Weihnachten beschäftigt viele bereits im Oktober. Eine alte Bauernregel richtet den Blick dabei auf einen ganz bestimmten Tag: den 21. Oktober. Dieser ist als Ursulatag bekannt und soll der Überlieferung nach Hinweise darauf geben, wie es um die Chancen auf Schnee bis zum Weihnachtsfest steht.

Was die Bauernregel zum Ursulatag besagt

„Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vorm Christfest sein“, so lautet eine bekannte Bauernregel für den 21. Oktober. Demnach könnte ein sonniger Ursulatag darauf hindeuten, dass es bis Weihnachten eher schneearm bleibt. Solche Wetterweisheiten stammen aus einer Zeit, in der Menschen Naturbeobachtungen nutzten, um das Wetter der kommenden Wochen und Monate einzuschätzen. Die Erfahrungen wurden über Generationen hinweg weitergegeben und sind bis heute Teil des bäuerlichen Brauchtums.

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Dieses Wetter erwartet die Österreicher am Ursulatag

Wie aber soll das Wetter am heutigen Ursulatag werden? Das offenbart ein Blick in die Prognosen. Eine Kaltfront aus dem Westen und ein Italientief bestimmen laut GeoSphere Austria das heutige Wetter. Während der Osten zunächst noch mit Sonne und stellenweise Nebel startet, dominieren im Westen und Süden dichte Wolken und Regen. Besonders kräftig soll dieser in Osttirol und Oberkärnten ausfallen. Im Tagesverlauf breiten sich die Niederschläge weiter nach Osten aus, im Nordosten bleibt es örtlich bis zum Abend trocken. An der Alpensüdseite sind vereinzelt Gewitter möglich. Mehr zur Prognose hier: Regenwarnung in diesen 3 Bezirken: Wo es am Mittwoch in Österreich schüttet.

Wie zuverlässig ist die Vorhersage für Weihnachten?

Ob die Regel tatsächlich zutrifft, ist allerdings eine andere Frage. Aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich aus dem Wetter an einem einzelnen Oktobertag keine verlässliche Prognose für Weihnachten ableiten. Zu viele Faktoren beeinflussen, ob es Ende Dezember schneit und ob eine Schneedecke liegen bleibt. Ob Österreich nun also ein weißes Weihnachten erlebt oder nicht, das wird sich wohl erst kurz vor dem Fest offenbaren. Möchte man aber der alten Bauernregel Glauben schenken, so dürften die Chancen nicht allzu schlecht stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert