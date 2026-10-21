Kärntner Bauer wird nervös: So bereitet er sich auf seine drei Frauen vor

Für Bauer Thomas aus dem Bezirk Völkermarkt beginnt bei „Bauer sucht Frau“ ein neues Kapitel. Mit der Hilfe seiner Schwester bereitet er alles für die Ankunft seiner drei Hofdamen vor, die Nervosität steigt.

Für den 26-jährigen Thomas aus dem Bezirk Völkermarkt wird es ernst: Bei „Bauer sucht Frau“ steht der Start in die Hofwoche bevor. Der Kärntner Naturbursche möchte seine drei Hofdamen kennenlernen und hat dafür bereits einiges vorbereitet. Doch je näher die Ankunft rückt, desto größer wird auch die Aufregung.

©ATV Thomas begrüßt Selina. ©ATV Thomas begrüßt Christine.

Schwester Anja hilft bei den Vorbereitungen

Damit am Hof alles bereit ist, bekommt Thomas Unterstützung von seiner Schwester Anja. Gemeinsam kümmern sie sich um die letzten Details. Auch der Mulli wird für den besonderen Anlass romantisch dekoriert. Ganz überzeugt ist Thomas von der Gestaltung offenbar nicht. „Die Deko beim Mulli ist schon ein bissl wild, aber lass mas einmal gelten“, meint er lachend. Trotzdem ist alles für das Kennenlernen vorbereitet.

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Drei Hofdamen wagen das Abenteuer

Mit Selina (24), Ilayda (21) und Chrissi (24) stehen drei Hofdamen in den Startlöchern, die den Kärntner näher kennenlernen möchten. Für Thomas beginnt damit ein aufregendes Abenteuer. Nun wird sich zeigen, mit welcher Hofdame die Chemie besonders gut stimmt und ob aus den ersten Begegnungen mehr werden könnte.

©ATV/Rene Succaglia Bauer Thomas mit seinen drei Hofdamen. v.l.n.r.: Chrissi, Thomas, Selina, Ilayda.