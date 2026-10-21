„So ein Sauhaufen“: Gemeinsames Brotbacken, doch dann muss ein Hofherr gehen

Bei Bäuerin Emilia aus dem oberösterreichischen Hausruckviertel wird es spannend. Beim Brotbacken versuchen ihre drei Hofherren, sie von sich zu überzeugen. Doch danach steht eine Entscheidung an, die für einen das Aus bedeutet.

Bei „Bauer sucht Frau“ geht es für Emilia aus dem Bezirk Wels-Land um mehr als einen gelungenen Tag am Hof. Die 21-jährige Oberösterreicherin verbringt mit ihren drei Hofherren einen Tag beim Brotbacken. Dabei wird gelacht, geflirtet und um ihre Aufmerksamkeit gekämpft. Doch am Ende steht eine Entscheidung an: Einer der Männer muss die Heimreise antreten.

Beim Brotbacken wird viel gelacht

Nach dem Hoffest geht es für Emilia und ihre Hofherren an die Arbeit. Dass dabei der Spaß nicht zu kurz kommt, erwartet die Bäuerin bereits. „So wie ich uns kenn‘, wird das sicher wieder eine richtige Gaudi, wir sind teilweise so ein Sauhaufen“, meint Emilia lachend. Alex lässt sich etwas Besonderes einfallen und versucht mit einem „Herz-Brot“ zu überzeugen. Er glaubt, dass die Chemie zwischen ihm und der 21-Jährigen stimmt. „Ich merk‘ schon, dass die Emilia und ich einen coolen Vibe haben“, ist er sich sicher. Auch Lukas bemüht sich darum, bei der Bäuerin Eindruck zu hinterlassen.

©ProSiebenSat1Puls4 Emilia und ihre Hofherren. ©ProSiebenSat1Puls4 Emilia und Lukas in der Bäckerei.

Manuel sucht das Gespräch unter vier Augen

Manuel setzt auf eine persönlichere Strategie: Er bittet Emilia zu einem Einzelgespräch. Damit möchte er die Gelegenheit nutzen, ihr näherzukommen und seine Chancen auszuloten. Doch nach dem gemeinsamen Brotbacken ist für Emilia klar, dass nicht alle drei Männer weiter um ihr Herz kämpfen dürfen. Einer muss seine Sachen packen und den Hof verlassen.

Schaust du Bauer sucht Frau? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wer muss die Heimreise antreten?

Welche Entscheidung Emilia trifft und welcher Hofherr die Hofwoche vorzeitig beenden muss, wird sich in der neuen Folge zeigen. Für die drei Männer steht damit einiges auf dem Spiel. Die nächste Folge von „Bauer sucht Frau“ läuft am Mittwoch, dem 21. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.