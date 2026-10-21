Kevin und Max kommen sich bei „Bauer sucht Frau“ näher: Kommt es zum ersten Kuss?

Bei „Bauer sucht Frau“ wird es romantisch: Der 34-jährige Kevin trifft im Tiroler Außerfern auf Max aus dem Burgenland. Beide sind aufgeregt und beim gemeinsamen Abendessen soll es ordentlich knistern.

Im Tiroler Außerfern steht für Kevin die nächste aufregende Begegnung bei „Bauer sucht Frau“ an. Der 34-jährige Wahl-Tiroler aus dem Bezirk Reutte darf sich auf ein Einzel-Date mit Max aus dem Burgenland freuen. Schon vor dem Treffen ist die Aufregung bei beiden groß.

Kevin freut sich über das romantische Date

Für Kevin ist das Treffen etwas Besonderes. „Ich war seit fast zwei Jahren nicht so auf einem Date, ich freu‘ mich auf jeden Fall“, erzählt der 34-Jährige vor dem romantischen Abend. Auch Max kann es kaum erwarten. „Ich bin supernervös und voller Vorfreude und kann es gar nicht erwarten“, sagt er vor dem gemeinsamen Abendessen. Die Anspannung scheint sich jedoch schnell zu legen: Zwischen den beiden soll es ordentlich knistern.

Kommt es zum ersten Kuss?

Ob aus der romantischen Stimmung auch ein erster Kuss entsteht, bleibt die spannende Frage. Schließlich bietet das Einzel-Date Kevin und Max die Gelegenheit, einander abseits der Gruppe besser kennenzulernen und herauszufinden, ob zwischen ihnen mehr als Sympathie besteht. Am nächsten Morgen ist das Date auch bei den anderen Hofherren Thema. Die anderen Hofherren wollen wissen, wie der Abend gelaufen ist. Wie sich die Verbindung zwischen Kevin und Max entwickelt, zeigt „Bauer sucht Frau“ am Mittwoch, dem 21. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.